VINENERGO逾48万亿越盾牛岛风电项目获嘉莱省批准

据嘉莱省投资促进中心和财政厅消息，该省人民委员会刚签发了第464/QĐ-UBND号决定，批准牛岛（Hòn Trâu）风电项目一期工程投资者征集结果。Vingroup集团成员企业——VINENERGO能源股份公司符合征集文件要求。

该项目设计装机容量为750兆瓦，预计年发电量约28亿千瓦时，通过220千伏电压等级接入国家电网，总投资额近48.4万亿越南盾。接入方案包括从牛岛1号220千伏变电站至符美和仁会220千伏变电站的双回220千伏线路。

该项目在两个区域实施。HT1A区海上风机位于符美县海域（现为符美北乡、符美东乡），变电站及接入线路途经符美县部分乡镇。HT1B区风机位于福吉县海域（现为吉进乡），接入基础设施位于仁会经济区以及福吉、绥福和归仁市相关区域。总占地面积约为水域32.01公顷及有期限用地17.61公顷。

据省人民委员会介绍，该项目将补充清洁电力来源，有助于保障国家能源安全，满足地方经济社会发展需求，增加财政收入，创造就业机会并推动工业增长。项目预计最迟于2029年第四季度完成并投入运营。（完）