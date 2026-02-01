UNESCO驻越南首席代表：第80号决议为越南有效应对全球性挑战奠定基础

联合国教育、科学及文化组织（UNESCO）官网近日发文，祝贺越南颁布关于发展文化产业的第80-NQ/TW号决议。值此机会，UNESCO驻越南首席代表乔纳森·华莱士·贝克就该组织的观点和建议接受了越通社记者的采访。

联合国教育、科学及文化组织（UNESCO）官网近日发文，祝贺越南颁布关于发展文化产业的第80-NQ/TW号决议。值此机会，UNESCO驻越南首席代表乔纳森·华莱士·贝克（Jonathan Wallace Baker）就该组织的观点和建议接受了越通社记者的采访。



乔纳森·华莱士·贝克表示，UNESCO欢迎第80号决议所体现出的远见。将文化确定为核心资源和发展的支柱，表明越南已将人的因素和文化的价值置于国家长期发展战略的中心。在地缘政治不稳定性加剧的背景下，这种导向尤为重要。



从UNESCO的角度看，该决议为文化领域的结构性革新进程提供了政策路线图，旨在动员社会资源、促进创意经济并保护文化多样性。这既是对越南重视文化传统的合理延续，也为国家有效应对数字时代和全球多变背景下的挑战奠定了基础。



该决议提出的目标是力争到2030年文化产业对GDP的贡献率为7%，到2045年贡献9%。贝克认为，根据国际经验，实现此类目标需要持久的政治承诺和长远眼光。越南具备诸多有利基础，如明确的政治目标，获UNETSCO公认的文化遗产体系尤为丰富（9项世界遗产、17项非物质文化遗产、4座创意城市网络成员）；日常生活中活跃；充满活力的创意社群；国际地位日益提升。

UNESCO驻越南首席代表乔纳森·华莱士·贝克。图自越通社

为将这些潜力转化为经济优势，UNESCO建议越南聚焦几个重点：构建创意生态系统而非孤立项目；通过教育培训和适宜的创意空间投资于人；促进可持续旅游并尊重文化价值；在清晰透明的治理框架下，加强政府-私营部门-社区合作模式。



贝克表示，未来UNESCO将继续在三个重点方向上与越南同行。首先是提高遗产保护和管理的有效性。其次是促进可持续旅游和尊重文化价值，发展负责任的旅游模式。第三是通过UNESCO机制与国际社会分享和推广越南的良好实践，从而提升国家在国际舞台上的话语权和知名度。



贝克强调，当基础条件得到巩固，文化产业将有更大空间为经济增长做出贡献，同时保持文化特色和社会价值。（完）