体育
U23亚洲杯决赛阶段：舆论盛赞越南U23队的胜利
在其官方网站上，亚足联称越南U23队战胜沙特阿拉伯队是一场“历史性的胜利”，并强调这支红色军团以A组头名、三战全胜的骄人战绩昂首晋级八强。亚足联写道：“越南U23队以完美姿态挺进2026年亚足联U23亚洲杯四分之一决赛。‘越南，越南’的呐喊声将久久回荡在赛事的记忆中”。
与此同时，国际足联（FIFA）的在其官方网站上发文称，门将陈忠坚是关键支柱，帮助越南U23队在沙特阿拉伯U23队狂轰18脚射门（其中7次射正）的巨大压力下屹立不倒。而替补登场的球员阮廷北的进球，则被国际足联评价为这场战术博弈激烈的比赛中“体现胆识与效率的高光时刻”。
泰国Siamsport网站将廷北的进球描述为比赛的决定性转折点。Siamsport写道：“廷北突破沙特阿拉伯队后卫后，冷静地斜角抽射，带来一场1-0的胜利。越南U23队豪取9分，位列A组第一，并直接淘汰了东道主球队。”
该报认为，这场胜利不仅反映了个人闪耀的时刻，更展现了越南U23队在主教练金相植执教下的团队韧性和阵容深度。
与此同时，同样来自泰国的Think Curve网站强调：“越南U23队成为东南亚首支在亚足联U23亚洲杯决赛阶段小组赛三战全胜的U23代表队，以小组头名身份晋级八强。”
中国搜狐网用大量篇幅分析了越南U23队的防守体系。搜狐评论道：“沙特阿拉伯队有18次射门，7次射正却未能破门。越南队的防线力保球门不失，并直接让东道主队伍告别了本届赛事。”
持相同观点的韩国Top Star News网站赞扬了越南U23队纪律严明的打法和自信表现，认为这支红色军团“已不再是一个谜，而是成为一支在亚洲层面拥有清晰架构和战术特色的团队”。
在对沙特阿拉伯U23队寄予厚望的西亚地区，媒体也不得不心悦诚服地承认失败。Kooora报写道：“在0-1负于越南U23队后，沙特阿拉伯U23队的2026年亚足联U23亚洲杯之旅已然结束。”
Arriyadiyah、Eremnews和Slaati等媒体均持一致看法，认为沙特阿拉伯队控球占优但无法穿透越南队的防线，而廷北在第64分钟的唯一进球决定了东道主队伍的命运。
以小组赛全胜、夺得A组头名并淘汰东道主沙特阿拉伯队的成绩，越南U23队不仅赢得了八强席位，更正如亚足联和国际足联的评价所言，确立了越南青年足球在亚洲版图上日益清晰的地位。
在四分之一决赛中，主教练金相植和他的弟子们将对阵B组第二名（阿联酋队或叙利亚队）。凭借已经展现出的实力，越南U23队踏入淘汰赛阶段时，不仅带着自信，更带着整个亚洲足坛的尊重。