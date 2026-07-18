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文化

Photobooth走进越南博物馆： 一种创新的文化推广路径

自助拍照让河内博物馆文物更加吸引年轻观众。

近年来即拍即取的拍照模式Photobooth成为深受年轻人喜爱的潮流体验顺应这一趋势胡志明市岘港和河内等地的多家博物馆陆续将Photobooth引入展陈空间作为创新参观体验的一部分吸引更多年轻观众走进博物馆感受民族文化遗产的魅力

走进河内博物馆让你捧起文物拍写真。
在活动现场，游客可以与被承认为越南国家宝物的古螺铜鼓合影留念。

继胡志明市美术博物馆和岘港博物馆相关活动取得良好反响后今年的7河内博物馆与文化遗产Photobooth团队联合推出的与国家宝物同框活动吸引了众多年轻人前来参与

赶自助拍照潮流目睹千年文物。

河内博物馆收藏着7000多个实物设立室内展区面积为9000平方米室外展区面积为2.2万平方米除了展示实物和资料之外该博物馆还推介升龙-河内千年历史文化价值其中古螺铜鼓作为国家级宝物堪称东山文化的杰出代表它由考古学家于1982年在河内市东英乡发掘鼓面饰有精美图案生动再现了当时居民的日常生活与社会面貌

借助把握年轻人潮流的创新传播方式河内博物馆进一步提升了对青年群体的吸引力也为传播越南历史文化弘扬民族文化遗产解锁了新的路径使历史文化以更加生动贴近公众的方式走进大众生活

报道/ 实习生 阮武慧江

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