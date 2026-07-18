Photobooth走进越南博物馆： 一种创新的文化推广路径

自助拍照让河内博物馆文物更加吸引年轻观众。

近年来，即拍即取的拍照模式（Photobooth）成为深受年轻人喜爱的潮流体验。顺应这一趋势，胡志明市、岘港和河内等地的多家博物馆陆续将Photobooth引入展陈空间，作为创新参观体验的一部分，吸引更多年轻观众走进博物馆，感受民族文化遗产的魅力。

继胡志明市美术博物馆和岘港博物馆相关活动取得良好反响后，今年的7月，河内博物馆与“文化遗产Photobooth”团队联合推出的“与国家宝物同框”活动，吸引了众多年轻人前来参与。

河内博物馆收藏着7000多个实物，设立室内展区面积为9000平方米，室外展区面积为2.2万平方米。除了展示实物和资料之外，该博物馆还推介升龙-河内千年历史文化价值。其中，古螺铜鼓作为国家级宝物，堪称东山文化的杰出代表。它由考古学家于1982年在河内市东英乡发掘，鼓面饰有精美图案，生动再现了当时居民的日常生活与社会面貌。

借助把握年轻人潮流的创新传播方式，河内博物馆进一步提升了对青年群体的吸引力，也为传播越南历史文化、弘扬民族文化遗产“解锁”了新的路径，使历史文化以更加生动、贴近公众的方式走进大众生活。