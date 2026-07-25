AMM-59会议：越南深化与巴拿马、卢森堡、荷兰及卡塔尔之间合作关系

7月24日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠分别同与巴拿马外长马丁内斯-阿查、卢森堡副首相兼外交大臣贝泰尔、荷兰外交大臣汤姆·贝伦森以及卡塔尔外交事务国务大臣苏苏丹·穆莱基举行双边会晤。

越通社驻马尼拉记者报道，在菲律宾举行的第59届东盟外长会议（AMM-59）及系列相关会议期间，7月24日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠分别同与巴拿马外长马丁内斯-阿查（Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez）、卢森堡副首相兼外交大臣贝泰尔（Xavier Bettel）、荷兰外交大臣汤姆·贝伦森（Tom Berendsen）以及卡塔尔外交事务国务大臣苏苏丹·穆莱基（Sultan bin Saad bin Sultan Al-Muraikhi）举行双边会晤。

会见巴拿马外长马丁内斯-阿查时，双方盘点了越巴建交50多年来所取得的重要成果，其中双边贸易额保持良好增长势头，从2015年的3.64亿美元增至2025年的4.74亿美元。马丁内斯-阿查对越南在争取民族独立和国家统一后所取得的发展成就表示钦佩，并强调越南是巴拿马在亚太地区的重要合作伙伴。

双方一致同意加强各层级沟通，协调做好未来高层互访筹备工作，同时拓展在贸易、农业、投资促进与保护、海事、航空、电信、海关、旅游、语言培训及打击跨国犯罪等潜力巨大领域的合作。双方还一致同意加强两国各机关、协会和企业界之间的对接，寻找符合双方需求和优势的合作机遇。

黎怀忠强调，越南愿为深化巴拿马与东盟及东南亚地区之间关系牵线搭桥。马丁内斯-阿查高度评价越南在东盟日益提升的作用和地位，支持加强越南与美洲国家组织及拉拉美和加勒比国家共同体之间的关系。双方一致同意协调举办第二次越巴政治磋商会（拟于7月27日至29日在越南举行）。



越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠会见卢森堡副首相兼外交大臣贝泰尔。图自越通社

在会见卢森堡副首相兼外交大臣贝泰尔时，双方对越卢关系保持积极发展势头，特别是自2023年建立绿色金融战略伙伴关系以来，双边合作不断取得新进展等给予高度评价；重申，将通过加加强各层级沟通、扩大民间交流和促进企业界对接，推动双边关系向前发展并取得实效。

双方一致同意将金融合作视为双边关系的重要支柱，把重点放在绿色金融、可持续金融、银行、资本市场、证券以及税务管理等领域。双方对两国财政部完成合作谅解备忘录草案并准备签署表示欢迎；一致同意加强经验交流、人才培养、管理能力建设，推动两国金融机构、投资基金、证券交易所和企业界之间的互联互通。双方还一致同意在联合国及其他多边场合上的协调配合，推动卢森堡与东盟及本地区之间合作关系向纵深发展。



越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠与荷兰外交大臣汤姆·贝伦森。图自越通社

在会见荷兰外交大臣汤姆·贝伦森时，黎怀忠对荷兰数十年来向越南提供的宝贵支持表示衷心感谢，特别是在教育与培训领域。黎怀忠表示，河内阿姆斯特丹重点高中高是两国友谊与教育合作的生动象征，希望荷兰继续支持越南培养高素质人才。

汤姆·贝伦森高度评价越南的发展成就，认为越南政治社会稳定，法治体系不断完善是吸引荷兰、欧洲企业等高质量投资资金流入的重要优势。

双方一致同意密切高层互访和各层级交往，配合在越南举办越荷政府间气候变化适应与水资源管理联合委员会第九次会议。黎怀忠建议荷兰尽快批准《越南－欧盟投资保护协定》（EVIPA），为两国经贸和投资合作创造更加有利的条件。 双方特别强调，半导体和高科技领域蕴藏着巨大合作潜力，一致同意建立半导体合作框架，加强高水平技术人才培养、研发合作以及创新生态系统对接。双方还就加强越南国家创新中心（NIC）、越南军队电信工业集团（Viettel）与荷兰ASML公司以及荷兰其他企业、科研机构和教育机构之间的合作可行性交换了意见。



越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠与卡塔尔外交事务国务大臣苏苏丹·穆莱基。图自越通社

在会见卡塔尔外交事务国务大臣苏苏丹·穆莱基时，双方一致同意加强高层互访和各层级交往，为双边关系注入新的动力；同时，扩大投资合作范围，提升符合两国发展潜力、优势和需求的重点领域合作层次和水平等。

在谈及中东局势时，苏苏丹·穆莱基介绍了持续冲突给地区内各国与人民带来的困难、损失及严重影响。黎怀忠对此表示深切关切，并指出，越南作为一个曾经历数十年战争的国家，充分意识到和平、稳定、对话与合作的宝贵价值，希望有关分歧能够依据国际法，通过和平方式加以解决。黎怀忠同时高度评价卡塔尔在缓和地区紧张局势，推动对话及寻求和平解决方案方面发挥的斡旋作用及其展现出的负责任精神。（完）