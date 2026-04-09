AI经济前景广阔 为越南带来重大发展机遇

人工智能不仅是新一轮技术革命的核心驱动力，更正在成为新型经济形态的基础性生产基础设施，为越南实现跨越式发展开辟了广阔空间。

AI经济规模有望占全国经济约25%





“AI经济”概念最早由越南国家创新中心、日本国际协力机构与波士顿咨询集团于2025年年中联合发布的《越南AI经济报告》中正式提出。报告预测，到2040年，人工智能对越南国内生产总值的贡献有望达到约1300亿美元，占经济总量的约25%。

越南是东南亚较早出台国家人工智能发展战略的国家之一。2025年6月，政府总理批准战略性技术目录，将人工智能确定为核心技术领域。越南信息与传媒部部长阮孟雄表示，人工智能是越南实现跨越式发展、迈向高收入国家的重要战略机遇。历史经验表明，能够有效把握工业革命机遇的国家，往往实现突破性发展。

2026年人工智能日（AI Day 2026）活动现场的产品展示与推介区域。图自越通社



人工智能成为经济增长新动能



在数字化转型背景下，技术具有全球属性，而数据具有国家属性。全球技术平台与本国能力的深度融合，将有助于实现更加可持续的发展。



目前，AI经济正在企业界快速扩展。越南军队电信集团、FPT集团、VNG公司、越南邮电集团、温纳集团等大型企业正持续加大对人工智能的投资与应用力度。



越南军队电信集团代表表示，人工智能已成为集团重要战略支柱之一，并将在2030年前得到广泛发展和深度应用。



与此同时，专家指出，2026—2028年是发展人工智能基础设施的关键窗口期，应优先投入资源，否则越南将在全球人工智能竞争中面临不利局面。

亟需制定国家级人工智能发展战略



阮忠正认为，为实现快速且可持续增长，越南需要以科技创新为基础培育新发展动能，其中人工智能将发挥关键作用。



人工智能不仅是应用技术，更是能够重构生产、治理及服务供给等经济活动的基础性技术。



为此，应制定面向2045年的国家人工智能发展战略，将人工智能确立为核心增长动力，同时配套具体行动计划，明确责任分工和实施路线图。

加快构建人工智能基础设施与生态体系



专家强调，越南需要构建国家级人工智能基础设施体系，包括算力能力、数据生态以及“越南制造”的数字科技企业。



同时，应着力发展高素质人力资源、创业群体及创新生态系统，为人工智能发展提供系统支撑。