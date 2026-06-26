6·28越南家庭日：让家庭成为社会发展的动力源泉

值此以“家庭幸福——国家繁荣”为主题的2026年“越南家庭日”（6月28日）即将来临之际，多位专家表示，家庭是培育和不断提升人力资源质量的源泉，而人力资源质量是决定国家繁荣发展的关键因素。建设和维护幸福稳固的家庭，不仅是培养人才的摇篮，也是增进邻里团结、凝聚社区力量、促进全社会共识的重要基础。

家庭结构呈现新变化



根据近期调查和实地研究成果，越南社会科学翰林院人类、家庭与性别研究所副所长陈氏红博士表示，越南家庭正经历深刻变迁，这一变化反映了经济社会发展以及工业化、城市化、数字化转型和国际融合带来的影响。其中最明显的是家庭规模和结构的变化。核心家庭日益普遍，家庭户规模持续缩小。国家统计数据显示，2024年越南家庭平均人口为每户3.6人，较25年前（1999年）的每户4.6人明显下降。

越南家庭规模和结构的变化。核心家庭日益普遍，家庭户规模持续缩小。国家统计数据显示，2024年越南家庭平均人口为每户3.6人，较25年前（1999年）的每户4.6人明显下降。

第二个趋势是家庭功能和角色发生变化。过去，家庭几乎承担经济、教育和照护等全部职能，而如今，这些功能已逐步由学校、市场及其他社会机构共同承担。



此外，家庭价值体系和生活方式也在发生变化。孝道、责任、关爱和家庭凝聚力等传统价值观依然受到重视，同时，尊重个人权利、自主意识、性别平等以及家庭责任共担等新价值理念也日益受到关注。

陈氏红认为，为实现建设“富足、幸福、进步、文明”越南家庭的目标，应当从“应对家庭问题”的思维转向“投资家庭发展”的思维。这包括继续完善家庭政策体系，加强家庭支持服务，提高家庭教育能力和养老照护水平，促进性别平等，营造健康的文化环境。

陈氏红特别建议，应将家庭发展纳入国家整体人类发展战略，弘扬国家价值体系、文化价值体系、家庭价值体系以及越南人的行为规范。同时，应制定2026—2030年越南家庭综合研究计划，持续跟踪家庭发展变化，建立国家家庭数据库。她表示：“只有当每个家庭真正成为一个安全、充满关爱、促进每位成员全面发展的环境，才能为社会可持续发展奠定坚实基础，实现‘家庭幸福、国家繁荣’的目标。”



应将家庭视为特殊的文化资本



越南文化产业发展研究中心主任、越南可持续旅游发展科学联合会（隶属越南科学技术协会联合会）建筑学博士阮秋幸认为，当前面临的最大挑战并非家庭模式发生变化，而是家庭成员之间的距离感不断加大。

现实中不少家庭虽然父母与子女彼此关爱，但每个人却沉浸在自己的世界里。科技快速发展和国际融合浪潮，正使代际联系和家庭教育功能面临越来越大的压力。

阮秋幸认为，应当把家庭视为国家一项特殊的文化资本和社会资本。人作为一切资源中最重要的资源，首先是在家庭环境中成长和培育的，这也是家庭价值与创意产业融合发展的重要契合点。关于亲情、家庭记忆、生活方式以及传统家风的故事，都可以转化为具有鲜明特色的文化、旅游和教育产品。



为使越南家庭日的理念真正深入千家万户，阮秋幸提出一项创新建议，即把家庭视为内容创作主体。每个家庭都拥有从民间智慧到人生经验等珍贵的“活态遗产”，应搭建相应的平台和空间，让民众讲述属于自己的家庭故事。一段记录祖父母爱情故事的TikTok短视频或一部介绍父母传统技艺的视频，都是文化融入数字时代的生动体现，同时也为家庭成员增进相互理解创造了机会。（完）