500个昼夜行动：点亮英烈回归之路

Chú thích

汇聚综合力量

500个昼夜行动于2026年4月2日在广治古城国家级特殊遗迹区启动，纪念越南伤残军人与烈士日80周年，实施时间为2026年3月15日至2027年7月27日。经过4个多月的开展后，每一次烈士遗骸搜寻、归集与身份确认活动都是一段特殊的征程，不仅需要执行任务人员的意志、责任与耐心，而且生动体现了越南民族“饮水思源”、“知恩图报”的优良传统。秉持这一精神，500个昼夜行动已在全国范围同步展开，为落实这一极其重要的政治任务营造了新的氛围。

Chú thích

一个重要里程碑是越南政府总理已根据国防部和国家指导委员会的建议于2026年7月8日签发了关于大力推进烈士遗骸搜寻、归集和身份确认工作的第45/CĐ-TTg号通知，进一步细化重点任务，要求各部委和地方加强协调，最大限度地调动资源，加快500个昼夜行动的实施进度，满足烈士亲属和全国人民的期盼。

与此同时，国家烈士遗骸搜寻归集与身份确认指导委员会办公室连续向各地方，尤其是仍有大量信息需核实的地方下发多项指导与督促文件。这一果断行动给整个系统带来了重大变革。从国防部的职能机关、总政治局到各军区、在国内和老挝、柬埔寨执行任务的单位，均保持高强度工作状态，争分夺秒利用旱季时间、各类信息来源和见证人的线索，不断扩大搜寻范围。

Chú thích

不畏艰难，积极搜寻英烈遗骸

当前，在曾发生激烈战斗的边境原始森林和高地，或者新近发现烈士集体墓线索的城市中心，参与此行动的干部、战士和各方力量仍在现场辛勤工作。除国内外，各职能力量本着高度责任精神，继续推进在老挝和柬埔寨境内的烈士遗骸搜寻工作。越南专责力量与两国地方政府及人民之间的密切配合不断发挥成效，有助于扩大考察范围、核实信息并开展归集工作。

在广治省民华乡挖掘和归集的烈士遗骸。图自越通社

“ 据国家指导委员会办公室报告，截至7月10日，500个昼夜行动已搜寻与归集烈士遗骸1330具，其中越南国内306具、老挝174具、柬埔寨850具；同时在宣光省发现5处烈士集体墓，在胡志明市黎氏莲公园区域发现1处烈士集体墓区。这些数字充分反映了各力量统一指导、协同配合的效果以及直接执行任务的干部和战士不畏艰难和尽责履职精神。

致敬不止于仪式 更在于实效

500个昼夜行动不仅聚焦烈士遗骸搜寻与归集工作，还在多领域得到同步推进，以缩短烈士遗骸身份确认时间，为将英烈遗骸送归家乡提供科学依据。国家指导委员会办公室的报告显示，全国各军区和地方继续动员力量和设备，按照专业流程在各烈士陵园开展样本采集工作。

截至7月9日，全国共维持297个采样组，3615名干部和工作人员直接参与任务。各力量已对41559座烈士墓开展采样工作，其中29545座墓符合采样条件，达71.09%；另有12014座墓因多种客观原因暂不具备条件。

政策社会事务局副局长、国家指导委员会办公室副主任黎文山上校表示，该行动的另一突出亮点是大力推进数字化转型，逐步构建服务于长期烈士遗骸搜寻、归集及身份确认工作的统一数据系统。

目前，相关职能机构已基本完成烈士信息、资料及遗物、纪念物接收与管理软件的研发工作，相关材料由国内外组织和个人提供；同时，各单位正加紧汇总并移交档案，推进数字化处理，以建立统一数据库，服务于查询、核实与管理工作。这一进展显著提升了信息利用效率，缩短了处理周期，并增强了各机关单位之间的协调联动能力。

为拓展搜寻范围，工兵力量已在多处昔日的激烈战场紧急开展炸弹、地雷及爆炸物清除工作。迄今取得的成果表明，为期500个昼夜的行动正以高度的政治决心扎实推进，各部委、各地方与全军各力量之间的协同配合日益紧密。

前方仍面临诸多困难，部分旧战场地形已发生变化，见证人逐渐减少，档案资料不够完整，遗骸随时间推移而发生降解。然而，在党和国家领导的持续关心，国家指导委员会的有力指挥，各机关、单位和地方的共同参与，国内外人民的支持下，500个昼夜行动继续彰显其深刻的政治、社会与人文意义。这不仅是寻找英烈遗骸的征程，更是对“饮水思源”传统的延续，体现了党、国家、军队和人民对为祖国独立与自由奉献生命者的深切感恩。（完）