旅游
4·30和5·1日假期：河内加大力度提振旅游需求
今年旅游活动的亮点是将旅游空间向巴维、朔山、香山、山西等周边地区拓展。这些地区重点推出生态旅游、度假康养、社区旅游及农业旅游，并深度融入当地文化体验。
从长远规划来看，河内市正致力于打造集度假康养与文化保护于一体的旅游品牌，通过增强社区参与度，推动旅游业可持续发展。
此外，全市范围内将举办20多项文化活动、展览及艺术表演，有望成为吸引游客的重要看点。
值得关注的是，在越南各民族文化旅游村，将举办名为“多彩莱州”的高原集市，再现丰富的民族文化。在娱乐领域，宝山天堂公园的“小马宝莉之乡——走进童话世界”活动，以及西湖水上乐园的“2026夏季海航”活动，将为游客提供多样化的体验。
在4月28日至5月1日期间，河内市旅游局将与胡志明主席陵管理委员会配合，向入陵瞻仰的游客免费发放饮用水、牛奶及面包。
除了举办各项活动外，河内市还加强城市景观整治，提升公共交通服务质量，并要求各旅游住宿接待单位公开标价，确保秩序安全及环境卫生。全市各大酒店及住宿场所也推出多项促销活动和优惠服务，旨在通过多种形式吸引游客。
对于旅行社领域，河内旅游业正致力于实现运输方式多样化，通过开发高质量的公路和铁路旅游产品，逐步减少对航空的依赖，升级出行体验，让交通工具成为旅程的一部分。