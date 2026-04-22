4·30和5·1日假期：河内加大力度提振旅游需求

据河内市旅游局消息，一系列位于郊区的创新旅游产品以及文化体验、传统工艺活动正同步展开，以在缓解中心城区压力的同时，提升今年4·30越南南方解放日及5·1国际劳动节假期的游客吸引力。

今年旅游活动的亮点是将旅游空间向巴维、朔山、香山、山西等周边地区拓展。这些地区重点推出生态旅游、度假康养、社区旅游及农业旅游，并深度融入当地文化体验。

从长远规划来看，河内市正致力于打造集度假康养与文化保护于一体的旅游品牌，通过增强社区参与度，推动旅游业可持续发展。



此外，全市范围内将举办20多项文化活动、展览及艺术表演，有望成为吸引游客的重要看点。



值得关注的是，在越南各民族文化旅游村，将举办名为“多彩莱州”的高原集市，再现丰富的民族文化。在娱乐领域，宝山天堂公园的“小马宝莉之乡——走进童话世界”活动，以及西湖水上乐园的“2026夏季海航”活动，将为游客提供多样化的体验。