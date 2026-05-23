“2026莫斯科河内文化日”活动助力深化越俄民间交流

在国际文化对外交流活动框架内，河内市人民委员会与莫斯科市政府联合举办“2026莫斯科河内文化日”艺术演出与展览开幕式，旨在进一步加强越俄两国人民交流，推动越俄传统友好关系发展。

莫斯科市少年儿童表演的卡林卡舞蹈节目。图自越通社

莫斯科市方面，维亚切斯拉夫·马努伊洛夫高度评价延续“2025河内莫斯科日”活动成果，认为“2026莫斯科河内文化日”再次展现了两国首都之间卓有成效的合作，同时也帮助俄罗斯民众更深入了解越南国家与人民。

冯氏红河在开幕式上表示，此次系列活动旨在向俄罗斯及国际友人传播升龙—河内独特的文化价值，同时进一步巩固两国首都及两国之间的合作基础。

据越通社驻莫斯科记者报道，河内市委副书记、市人民议会主席冯氏红河，莫斯科市对外关系与国际合作局副局长维亚切斯拉夫·马努伊洛夫，越南驻俄罗斯大使馆代表，以及众多旅俄越侨、俄罗斯友人和莫斯科市民出席活动。

本次活动的亮点是“国子监——越南第一所国学学校（1076－2026）”主题展览，通过丰富内容再现越南国学的发展历程以及升龙—河内深厚的文化底蕴。展览同时通过传统手工艺品及特色文化体验活动，介绍越南国家形象与人民风貌。

俄罗斯科学院越南与东盟研究中心高级研究员叶莲娜·皮尔茨娜表示，该展览有助于俄罗斯公众，尤其是年轻人，更深入了解越南丰富多彩且独具特色的文化。

除展览外，“河内——千年之声”艺术演出也为莫斯科观众带来了融合传统与现代的精彩节目，包括筹曲、盲艺唱曲、嘲剧、筹文曲等越南传统艺术形式，以及民族乐器演奏。

越南人民艺术家、河内嘲剧院院长秋玄表示，此次活动为河内艺术家向国际友人传播越南文化提供了良好契机，有助于推广富有传统底蕴与创新精神的越南国家形象。

“2026莫斯科河内文化日”活动圆满落幕，给观众留下深刻印象，并为推动越俄两国在文化、教育、旅游及民间交流等领域合作作出积极贡献，继续巩固和培育两国传统友谊。（完）