2026年香寺庙会：改变管理思维，塑造国家级庙会形象

2月22日（即丙午年正月初六）上午，2026年香寺庙会开庙仪式在香山国家级特殊遗迹群天厨寺举行，主题为"安全、友好、优质旅游目的地"。

2026年香寺庙会从2月18日持续到5月11日（即正月初二至丙午年三月二十五），是越南北方最大的庙会之一。今年庙会的一大亮点是组织、管理思路上的转变，向更加文明、专业和现代化的方向转移。



香寺庙会组委会主任、香山乡人民委员会主席黎文庄在致开幕词时强调，2026年香寺庙会致力塑造香山形象，使其不仅是接待八方游客之地，更是一处精神栖息地，让每个人在拜佛之后能于此寻得心灵的安详与纯净。



目前，香山提出了发展四季旅游的目标，使独特的文化精神价值在365天中持续传播。"安全、友好、优质"被确定为不仅是2026年香寺庙会的口号，更是贯穿始终的承诺与目标，彰显庙会的独特魅力和影响力。

2026年香寺庙会正式开庙。图自越通社

据组委会统计，从2月17日至21日（即正月初一至初五），前来逛庙会的游客达135895人次，同比增长38%，其中正月初五单日游客量达51190人次。

开庙仪式结束后，河内市及香山乡领导、香寺住持、众位大德、僧尼及各位代表一同参加了在天厨寺码头区域举行的"世世代代铭记胡志明主席功勋”植树节启动仪式。



据越通社记者现场记录，开庙当日虽逢春雨，仍有数千名游客从清晨便涌向遗迹区。由于组委会在正月初四至初六期间实施门票免费政策（游客仅需购买船票），游客量大幅增加。



在各主要交通节点，职能部门实施了远端分流，引导车辆进入正确停车场，避免发生拥堵情况。各项服务价格均公开标示，无涨价现象。船工队伍统一穿着识别衣、佩戴工作证，接受业务培训并签订文明服务承诺书，船费全部通过银行账户结算。组委会在燕码头设置了10个自动验票闸机，并实施分时段客流引导，以缓解高峰日拥堵。