2026年雄王庙会：传承祖源文化 凝聚全民力量

雄王祠和雄王庙会自古以来是每个越南人心中神圣的象征。这里不仅是祖先信仰的汇聚之地，更是民族特色文化的结晶，有助于弘扬民族团结精神。

2026年，富寿省与永福省、和平省合并后，雄王庙会被确定将按照区域联动发展的方向举行。

为满足民众精神文化需求，并最好地服务四面八方游客前来逛庙会，春节过后，富寿省抓紧制定了2026年雄王庙会和祖地文化旅游周的组织实施方案，全面部署，统筹推进庙会管理工作。



庙会庆典仪式要庄重、虔诚地举行，遵循传统礼仪，包括：雄王祭祖上香仪式、国祖雒龙君忌日上香仪式、国母瓯姬上香仪式、在“胡伯伯与先锋大团官兵交谈”浮雕前敬献鲜花、富寿省148个乡（坊）上香仪式。此外，农历三月初十雄王祭祖日当天，在富寿省及全国各省市供奉雄王及雄王时期人物的遗迹将举行上香仪式。



今年雄王庙会的一大亮点是继续鼓励每个家庭在雄王祭祖日准备感恩祖先的祭饭。这项活动不仅具有深刻的精神意义，还有助于将雄王信仰从家庭空间到社区广泛传播，这表明祖先信仰得以延续和弘扬，成为连接越南各代人的坚固纽带。

庙会娱乐活动规模庞大，三个省份合并后，营造一个多彩的文化空间，并在同一庙会内连接了各具特色的文化，既有助于保护遗产，还为社区交流、学习、增进相互了解和联系创造条件。这也是符合区域旅游联动发展趋势、有效开发区域历史文化潜力的一步。



祖地文化旅游周的各项活动将与保护和弘扬传统历史文化息息相关，包括击铜鼓、唱春曲、芒族民歌、唱双歌（Soọng cô）；街头狂欢节；18个乡、坊文化营；包粽子、打糍粑比赛；传统手工艺展，还有划船、射弩、民族摔跤等传统体育活动。



为营造庄严、文明、和谐的庙会氛围，庙会相关基础设施改造升级、环境景观整治、保障治安秩序、交通分流等方案，已由各行业、各单位抓紧部署实施，以确保前来参加庙会的同胞和国际游客的绝对安全。