2026年越南电子出版走向主流

2026年，越南出版业将在基础设施投资、人力资源以及科技应用方面见证强劲变革。

前景呈现亮丽色调

在经历多变的2025年后，越南出版业取得了积极成果。根据越南文化体育与旅游部出版印刷发行局的数据，2025年出版物发行收入预计达到5.23万亿越南盾，增长8.96%；出版物发行总量达6.1亿册，增长5.9%。进口出版物达2550万册（增长6.25%），出口出版物达35万册（增长9.4%）。印刷业实现营业收入104.16万亿越盾，税后利润3817亿越盾。

出版物出口额达到178万美元，增长7.2%；进口额达到2050万美元，增长9.6%。值得注意的是，52家出版社中有35家（67.3%）已获准注册从事电子出版和电子出版物发行。

尽管保持增长势头并出色完成了政治和思想任务，但该行业的经济效益仍有待提高，出版社的税后利润仅增长2.46%，低于既定目标。各单位的数字化转型进程参差不齐，对未来的进一步改革创新提出了更高要求。

为发展而变革

在全球数字出版市场估值约1200亿美元的背景下，传统出版业必须进行转型以便适应。越南出版协会主席范明俊认为，数字化转型是出版业革新编审发行流程、拓展市场、将越南文化推向世界的机遇；其中，提升人员素质、投资技术和鼓励创新是关键因素。

目前，超过60%的国内出版社已开展内容数字化；部分单位初步应用人工智能于编审、个性化阅读体验和电子书制作。典型案例如真理国家政治出版社推出了包含135种图书的“胡志明主席电子书库”，助力在数字空间传播胡志明思想。

据真理国家政治出版社社长兼总编武仲林表示，出版业需要从传统图书出版思维转向跨平台知识生产，同步发展纸质书、电子书、有声书和数字书库。

对于越南教育出版社而言，当务之急是将数十年积累的教育类图书转化为可广泛开发利用的数字资源。据该社副总编范琼介绍，该单位正大力推进教育图书大数据建设，将此作为长期数字化转型战略的基础。

越南电子书公司Waka首席执行官丁光煌认为，2025年为电子书带来了两大机遇：人工智能在内容生产方面的突破以及有声书的强劲增长。他建议出版社优先发行电子书和有声书，加强多媒体互动出版物的制作和人工智能应用，但同时必须确保编辑团队的质量把关作用。

助力电子出版发展

越南文化体育与旅游部副部长潘心强调，将指导出版业按照现代内容产业模式发展，拓展创新创造空间，完善数字基础设施。

出版印刷发行局局长阮原表示，该行业正集中力量修订《出版法》部分条款，旨在完善法律框架，满足数字出版管理和发展的需求。

2026年，出版印刷发行局将集中开展指导和支持工作，助力各出版社进行数字化转型，提升其编辑、管理和经营能力，逐步缩小行业内各单位之间的发展差距。（完）