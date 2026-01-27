2026年越南提升国家竞争力的重点方向与政策举措

越南政府颁布关于改善营商环境、提升2026年国家竞争力的主要任务与解决方案的第02/NQ-CP号决议。

全面地改善各领域投资营商环境



该决议强调要同步、全面地改善各领域的投资营商环境，从完善机制、政策、行政手续到发展数字平台和提高执行能力。目标是建立健康的竞争环境，确保各经济成分能公平、透明地获取资源、市场和发展机会；推动新的生产力发展，重点聚焦数字经济、绿色经济、循环经济和环境友好的数字社会。



该决议要求将立法思维从“管理”向“引领和服务”转变，以人民和企业为中心进行服务；彻底破除体制“瓶颈”，鼓励创新创造，保护企业的合法经营权和财产权。同时，大力推进行政改革、分级分权并加强检查监督；增强公开、透明、问责制，从“前置审批”转向“后置检查”等。



强劲改善投资营商环境质量



该决议设定目标，继续根据国内形势和发展趋势强劲改善投资营商环境质量，从而提升越南在国际排行榜上的地位。核心是建立公开、透明、稳定、降低合规成本、符合国际惯例、鼓励创新创造并有效动员发展资源的健康、公平竞争的投资营商环境。



该决议要求集中实施关于科学技术、创新创意、数字化转型、发展私营经济、完善体制和国际融入等方面的突破性任务和解决方案。力争到2026年，越南在可持续发展、财产权、创新创意、电子政务、网络安全、物流和旅游发展能力等方面的国际评估标准排名得到显著改善。



加速企业进入和重返市场的数量



该决议设定了通过提高治理和行政指标，显著改善人民和企业对投资营商环境的感受的目标。据此，全国省级竞争力指数（PCI）中位数提高1分；部委和地方的行政改革指数（PAR Index）平均分分别达到84.7%和88.87%；政务服务满意度指数（SIPAS）达到86%。



在建立健康竞争环境的基础上，力争使2026年新进入和重返市场的企业数量较2025年增长15-20%，同时控制企业退出市场的增长水平。



该决议确立了到2045年将越南发展成为高收入发达国家的目标，其基础在于同步实施四大重点任务与解决方案。



其一，全面把握，全面落实各项制度性基础支柱，尤其是政治局关于关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议，政治局关于新形势下融入国际社会的第59-NQ/TW 号决议等。



其二，贯彻执行关于机构设置、两级地方政府运行的指导意见，主动解决乡级政府运行过程中存在的不足和障碍。



其三，强化各主管部门在跟踪国际指标体系改善情况方面的责任意识、主动性和及时性。



其四，抓好决议中各项任务、解决方案和指标全面落实，以实现2026年优化投资营商环境和提升国家竞争力的目标等。