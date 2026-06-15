经济
2026年越南商品周在日本及亚洲多国同步举行
该活动由越南工贸部与永旺（AEON）集团联合举办，在日本全国400多家永旺系统门店以及马来西亚、香港（中国）和柬埔寨等多个亚洲市场同步进行，旨在推广越南商品，加强贸易对接，并为越南商品进入永旺分销体系扩大机会。
越南工贸部副部长潘氏胜在开幕式上强调，2026年具有特殊意义，标志着越南工贸部与永旺集团合作举办越南商品周十周年。该项目现已成为越日间互信、有效合作的牢固象征，同时也为越南优良产品更贴近日本消费者搭建桥梁。
永旺集团副总裁土谷（Tsuchiya）表示，截至目前，永旺在越南拥有8家购物中心、15家综合超市、45家食品超市、182家便利店以及服务、专业零售、金融和产品开发等多个领域的会员公司。
土谷希望通过越南商品周，日本消费者能够感受和体验越南的魅力。永旺也期待该活动能为在日越南人带来欢乐。
2026年越南商品周以“唤醒所有感官，踏上探索越南之旅：美食、文化与旅游的魅力”为主题，为日本消费者提供了全面体验越南国家、人民和产品的空间。活动不仅介绍商品，还结合了文化体验、旅游推广、美食及各地特色产品，从而传播一个充满活力、友善且特色鲜明的越南形象。