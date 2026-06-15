2026年越南商品周在日本及亚洲多国同步举行

越通社驻东京记者报道，6月11日至14日，2026年越南商品周在日本埼玉县永旺湖城森购物中心举行。

该活动由越南工贸部与永旺（AEON）集团联合举办，在日本全国400多家永旺系统门店以及马来西亚、香港（中国）和柬埔寨等多个亚洲市场同步进行，旨在推广越南商品，加强贸易对接，并为越南商品进入永旺分销体系扩大机会。

一名消费者表达对越南火龙果的热爱。图自越通社

土谷希望通过越南商品周，日本消费者能够感受和体验越南的魅力。永旺也期待该活动能为在日越南人带来欢乐。



2026年越南商品周以“唤醒所有感官，踏上探索越南之旅：美食、文化与旅游的魅力”为主题，为日本消费者提供了全面体验越南国家、人民和产品的空间。活动不仅介绍商品，还结合了文化体验、旅游推广、美食及各地特色产品，从而传播一个充满活力、友善且特色鲜明的越南形象。