2026年越南咖啡节：推动越南咖啡品牌走向国际市场

6月26日，由越南驻新加坡大使馆和越南驻新加坡商务处联合主办的2026年新加坡越南咖啡节在越南驻新加坡大使馆馆区热烈举行。

6月26日，由越南驻新加坡大使馆和越南驻新加坡商务处联合主办的2026年新加坡越南咖啡节在越南驻新加坡大使馆馆区热烈举行。该活动延续了越南面向国际市场推广文化和产品的一系列活动，帮助越南咖啡企业与进口商、分销体系及国际合作伙伴建立直接联系。

越通社驻新加坡记者报道，该活动汇聚了越南企业、越南咖啡可可协会、新加坡咖啡协会、各分销商、进口商以及多个国家驻新加坡外交代表，在全球绿色消费和可持续供应链趋势不断发展的背景下形成了一个开放、务实的经贸交流与对接空间。

越南驻新加坡大使陈福英在咖啡节上致辞时强调了越南咖啡产业的潜力以及新加坡在全球咖啡供应链中的作用。他强调，越南驻新加坡代表机构将与越南企业同行，为其扩大国际融入创造便利条件。他表示，Càfé RuNam、TNI King Coffee和Café Phố等品牌如果继续将品牌故事与附加值和越南咖啡特色相结合就有很大的发展潜力。

​活动的亮点是TNI King Coffee与国际商业协会（IBF）签署谅解备忘录，为市场开发和应用新商业模式开辟了合作前景。TNI King Coffee创始人兼首席执行官黎黄叶草表示，该企业已在新加坡立足18年，并将这里视为将越南咖啡推向世界的战略贸易中心。

越南TNI King Coffee与国际商业协会签署谅解备忘录。图自越通社



国际商业协会代表弗雷德里克·叶（Frederick Yap）对该合作表示高兴，并透露双方将配合开展新的商业模式，包括在餐饮和咖啡服务中推广AI机器人主厨商业模式，以拓展在新加坡和国际市场的业务。

在咖啡节框架内，与会代表体验了多项活动，如咖啡调制表演、用咖啡作画以及介绍融合越南风味的美食，典型的如"越南咖啡酱烤排骨"。美食空间的法棍面包、春卷、炒饭等为文化交流增添了亮点。

出席活动的巴西驻新加坡大使卢西亚诺·马扎·德安德拉德（Luciano Mazza de Andrade）高度评价越南咖啡的多样性，并对其在新加坡拓展市场的潜力表示信心。（完）