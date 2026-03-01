2026年胡志明市文化旅游节多项活动异彩纷呈

2月27日晚，胡志明市人民委员会在头顿坊三胜塔广场举行以"精华焕彩"为主题的2026年文化旅游节开幕式。

开幕节目的亮点是“神功炮”开火仪式。炮声再现了昔日福胜炮台的英勇战斗，同时象征着突破，为旅游业和经济社会开启一个繁荣的新一年。与之相伴的是精彩的文艺节目，包括鼓舞表演、龙狮艺术，有助于激发民族自豪感和捍卫海洋岛屿主权的意志。



此外，胡志明市滑翔伞与动力伞运动联合会带来动力滑翔伞灯光秀，在垂云海滨公园区域还举行的帆船、飞行板、立桨冲浪、喷气板等海上运动项目。这些活动有助于推广该市海洋经济发展潜力和优质旅游服务。



在垂云海滨公园区域还举行的帆船、飞行板、立桨冲浪、喷气板等海上运动项目。图自越通社

胡志明市人民委员会副主席陈氏妙翠在仪式上表示，2026年文化旅游节是文化交流的桥梁，推广一个充满活力、创新、富有情义的城市形象；同时传递“传承本色—铸就机遇”的信息，在传统价值基础上迈向可持续发展。



2026年，胡志明市将继续通过连接独立宫、滨城市场、古芝地道等典型遗迹和景点与头顿、占湖（Hồ Tràm）、龙海、昆岛等海洋旅游生态区及区内生态旅游景点，确立其安全、友好、有吸引力的目的地品牌。



开幕后，该市将举办多项大规模文化旅游活动，如奥黛节、"江山一统"主题节目（4月30日）、国际灯光节及管乐与木偶戏汇演。2026年，该市旅游业力争接待国际游客约1100万人次、国内游客5000万人次。（完）