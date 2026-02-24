2026年经济普查：做到压缩进度保证质量“两手抓两手硬”

越南财政部长、2026年经济普查中央指导委员会主任阮文胜表示，根据经调整的2026年经济普查实施方案，在压缩各阶段信息采集时间的同时，将加快初步数据汇总和报告编制进度，确保于2026年6月30日公布初步结果，比原计划提前7个月。

阮文胜强调，计划调整必须统筹推进、坚决落实，在确保进度的同时，切实保障数据质量和可靠性。



统计总局透露，本次经济普查的一项重要创新是将调查范围扩大至合作组及通过线上平台开展经营活动的个体生产经营户。同时，调查内容也得到补充和更新，更加全面反映生产经营活动中的数字化转型、科技应用和创新情况。



调查员开展信息采集工作。图自越通社

在组织实施方面，2026年经济普查将在前期准备、数据采集、审核处理和验收等各环节全面应用信息技术，并加强数字化环境下的组织协调和业务指导。



此次经济普查具有重要意义，旨在系统、全面收集各类经济单位、宗教信仰机构、非公立事业单位、社会团体以及获准在越南开展活动的外国非政府组织等相关信息。普查结果将为按照新的省级和乡级行政区划建设全国经济社会数据库奠定基础，同时满足新发展阶段对管理、调控和监督工作的需求。



截至2026年2月9日，第一阶段信息采集进度已达57.6%。根据调整后的计划，第一阶段信息采集时间缩短至20天，并将于2026年3月10日结束。



第二阶段信息采集时间较原计划提前4个月，自2026年3月1日启动，至2026年4月30日完成。（完）