2026年河内市旅游季正式启动 “Get on Hanoi 2026”开启良好开端

据河内市旅游局的消息，河内市将正式启动2026年旅游季，并以“河内旅游迎接2026年——Get on Hanoi 2026”活动为开端。该活动将于2026年1月30日至2月1日在西湖创意文化空间举行。

据河内市旅游局的消息，河内市将正式启动2026年旅游季，并以“河内旅游迎接2026年——Get on Hanoi 2026”活动为开端。该活动将于2026年1月30日至2月1日在西湖创意文化空间举行。



“河内旅游迎接2026年——Get on Hanoi 2026”活动以“Get on Hanoi 2026——清新绿色之旅”为主题，旨在落实河内市关于将旅游业发展成为经济支柱产业，将首都旅游业发展与文化遗产保护和可持续发展相结合的各项重大主张，同时响应2026年嘉莱国家旅游年。





此项活动亮点为开幕式及“Get on Hanoi 2026”启动仪式，同时公布2026年河内市80余项代表性旅游产品，颁发河内植物园、铁翁（Thiết Úng）木雕村及瑞林旅游景点等三个新旅游景点认定决定。



活动期间将持续举办多项丰富多彩的文化旅游活动，重点推介首都旅游发展新趋势，如生态旅游、手工艺村旅游、文化—遗产旅游、创意旅游、社区旅游及绿色旅游。



具体而言，2026年1月30日将举行多项体验活动，包括品尝西湖莲茶，打卡拍照，展示河内旅游和文化产品，举办“河内旅游迎接2026——Get on Hanoi 2026——清新绿色之旅”活动，公布新的旅游点和旅游产品。



在2026年1月31日，将举行“2026年赫蒙族传统春节走进城市”活动，在首都中心生动再现赫蒙族同胞传统春节的氛围。



2026年2月1日举行的“河内嘉莱旅游日”活动将重点推介嘉莱省旅游资源及2026年嘉莱国家旅游年相关信息。同时还设置旅游、饮食土特产展区，传统手工艺技艺展演、民族乐器和锣钲表演区，让参观者深深感受山林特色。



“河内旅游迎接2026——Get on Hanoi 2026”不仅是2026年首都旅游季的开端活动，还彰显河内市绿色、可持续和负责任旅游业发展愿景与决心。通过一系列富有特色和联动性的文化和旅游活动，“河内旅游迎接2026——Get on Hanoi 2026”也为加强河内市与其他地方旅游合作，推广安全、友善、高品质、富有吸引力的首都形象做出贡献等。（完）