2026年春节越南旅游市场持续升温 国内游需求大幅增长

继2026年新年假期游客量强劲增长后，长达9天的农历春节假期被寄予厚望，将为越南旅游业带来“黄金旺季”，为旅游业蓬勃发展的新一年注入强劲动力。

Agoda平台关于2026年春节假期越南旅游目的地搜索需求的调查结果显示，国内旅游需求增长近22%，而出境游微增7%。 许多专家认为，原因不仅在于成本因素或对长途旅行、繁琐手续的顾虑，更重要的是近期国内旅游产品质量逐步朝着独特化、体验式方向提升，吸引国内游客的关注。



国内搜索热度领先的目的地包括：大叻、富国岛、芽庄、岘港、头顿；而最受越南游客关注的境外目的地是：曼谷、新加坡、东京、香港、巴厘岛。



Flamingo Redtours总经理阮功欢分析今年春节国内旅游趋势时表示，春节出游需求持续旺盛，主要有两大亮点选择：



一是具有浓厚春节氛围、结合自然风光、节庆活动和本土文化的目的地，吸引喜爱探索体验的游客，如东北、西北、河内、各坐古城或春天时节的西原地区。



二是沿海或邻近大城市的度假胜地，吸引家庭游客既能团聚又能休闲放松，用一场旅行开启新的一年。



充满浪漫，也颇具吸引力的大叻市是游客优先选择目的地。图自越通社

西贡旅游服务公司副总经理段氏清茶表示，该公司春节期间旅游业务非常活跃，其中国内游占比较大，主要集中在河内、东北-西北、富国岛、芽庄、岘港、西原等目的地。



同时，出境游，特别是飞行时间短、手续简便、费用合理的东南亚线路，游客量显著增长，其中包括泰国、新加坡、马来西亚、印度尼西亚和文莱等市场。



尽管今年春节假期旅游产品价格因旺季交通、住宿和人力成本上升而略有上涨，但预计春节旅游市场仍将比去年同期增长约15-20%。



为迎接这波增长浪潮，许多旅行社推出了有吸引力的促销计划。全国各地也纷纷举办丰富多彩的大型文化娱乐活动和特色节庆吸引游客。铁路、航空公司也增加了班次，越航、越捷还开通部分新航线，以满足游客出行需求。



近期，越南国家旅游局向各省市文体旅游厅发文，要求加强春节期间旅游目的地管理工作，持续检查监督旅游服务质量，同步落实各项措施保障游客安全等。（完）