数字化转型不仅作为一种必然趋势存在，更已成为2026年春季博览会上的突出亮点，广泛渗透到各个展位、贸易促进活动以及消费者体验之中。数字技术的应用正在开辟新的发展路径，有助于提升商品附加值，高效对接供需关系，并在国家数字化转型背景下推动经济发展。

数字化转型不仅作为一种必然趋势存在，更已成为2026年春季博览会上的突出亮点，广泛渗透到各个展位、贸易促进活动以及消费者体验之中。数字技术的应用正在开辟新的发展路径，有助于提升商品附加值，高效对接供需关系，并在国家数字化转型背景下推动经济发展。

在2026年春季博览会上，数字化转型并非停留在口号或展示层面，而是切实融入组织、宣传和商业交易的各个环节。从报名参展开始，许多企业便通过线上平台完成相关流程，展位信息和产品目录实现数字化，既便利了组委会的管理，也提升了参展各方之间的对接效率。

2026年春季博览会上的机器人接待员。图自越通社

许多传统手工艺村也主动应用数字技术，拓展客户触达渠道。在展位现场，经营者一方面进行线下展示，另一方面同步开展线上直播，实现线上线下融合推广。



据越通社记者观察，2026年春季博览会上的贸易促进活动正从传统模式向数字化综合模式转变，技术在企业与市场之间发挥着重要纽带作用。博览会不仅是供需对接的平台，也逐步成为企业开展数字化转型的生动实践场景。



2026年春季博览会现场气氛热烈，不仅为年初促进贸易往来、刺激消费提供了机遇，也成为企业和民众在组织和经营活动中实践数字化转型的重要空间。从运行管理、宣传推广到交易和客户连接，多项数字化解决方案同步实施，充分体现出技术融合已成为市场发展的必然趋势。



因此，此次博览会不仅是购物和体验的目的地，也在不断传播数字经济理念，鼓励企业主动创新经营模式，提升透明度和市场触达能力。在2026年春季博览会上所开展的模式和所获取的经验，有望在更大范围内推广应用，为推进国家数字化转型在贸易和生产领域的深入实施作出切实贡献。（完）