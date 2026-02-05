2026年春季博览会：扁糯米再现首都独具特色的饮食文化风貌

2026年首届春季博览会是新年伊始的一项重要文化与贸易促进活动，汇聚了来自全国各地和传统手工艺村的众多特色产品。木玄扁糯米（Cốm Mộc Huyền）为本届春季博览会带来丰富多样的扁米制品，助力再现河内春节期间独具特色的饮食文化风貌。

2026年首届春季博览会是新年伊始的一项重要文化与贸易促进活动，汇聚了来自全国各地和传统手工艺村的众多特色产品。木玄扁糯米（Cốm Mộc Huyền）为本届春季博览会带来丰富多样的扁米制品，助力再现河内春节期间独具特色的饮食文化风貌。



在“春节共团员”主题展区上，木玄扁糯米展位上各类产品的陈列着重凸显糯米清香、柔韧口感以及翠绿色泽。这些正是每逢春回大地便与河内饮食生活紧密相连的典型特征。



木玄扁糯米品牌的背后，是越龙发展贸易投资股份公司经理阮氏秋玄。阮氏秋玄表示，将产品带到2026年春季博览会，并非着眼于短期内的宣传推广或市场拓展，而是希望让扁糯米更贴近消费者，让参观者有机会亲身品尝，从而与这一传统产品建立起自然而持久的情感连接。



截至目前，木玄扁糯米已开发出20余个产品系列，但扁米粒始终被确定为产品研发与制作过程中的核心要素。该企业一贯坚持的理念是，只有当品尝者在每一层口感中都能清晰感受到扁米粒的味道，产品才能真正保有扁糯米的本质。因此，从原料甄选、配比确定到加工流程的各个环节，均以保留原始、清雅而细腻的风味为导向。



木玄扁糯米为本届春季博览会带来丰富多样的扁米制品。图自越通社



在2026年春季博览会上展示的各类产品中，扁米粽是最受关注的产品系列之一。



除肉粽（以绿豆和猪肉为馅）系列外，该企业还开发了多款甜粽，以满足消费者多样化的需求。甜粽包括绿豆馅粽、莲子馅粽以及绿豆、莲子、蘑菇肉松相结合的养生款，针对注重清淡饮食的人群，尤其契合春节期间的消费需求。



以扁糯米为原料，木玄扁糯米研开发并向市场推出扁米扎肉、扁米香肠、扁米酸奶、扁米冰淇淋、扁米奶茶等多个产品系列。



阮氏秋玄表示，企业优先采用传统生产方式，不使用防腐剂和人工色素，确保产品保持自然风味，并保障消费者的食用安全。



在2026年春季博览会热闹的氛围中，扁米制品凭借熟悉的风味和传统制作方式，持续吸引着参观者的关注。通过在博览会上的亮相，扁糯米不仅被介绍为一种美食产品，也进一步展现了河内饮食文化中的精致与雅致，紧密融入春节氛围和首都居民的日常生活之中。（完）