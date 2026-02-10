2026年春季博览会：在现代生活中守护“越南竹之魂”

在塑料、铝制品和不锈钢制品日益普及的背景下，藤竹编织产品依然稳固地存在于人们的日常生活中，成为文化认同与绿色生活方式的象征。在2026年春季博览会上，众多传统手工艺村展示了精巧的手工制品，彰显出藤竹编织技艺在现代语境中的持久生命力。

在塑料、铝制品和不锈钢制品日益普及的背景下，藤竹编织产品依然稳固地存在于人们的日常生活中，成为文化认同与绿色生活方式的象征。在2026年春季博览会上，众多传统手工艺村展示了精巧的手工制品，彰显出藤竹编织技艺在现代语境中的持久生命力。

河内市红云乡宁楚手工艺村代表范鸿羽表示，目前该村有30多个生产户，为数百名劳动者提供就业机会。竹编篮、圆盘、藤篮、托盘、花瓶及编织艺术画等产品日益多样化，并通过应用科技不断改进改进款式设计和提升质量。许多产品不仅在国内销售，还销往国外，为发挥越南传统手工艺产品价值作出积极贡献。

在河内市富义乡富荣手工艺村展位上，黄氏党介绍了多种生活用品和手工礼品。她表示，竹藤编织不仅是日常用品，更是民间智慧与匠人技艺的结晶。尽管面临工业产品竞争，各手工艺村仍坚持创新，充分发挥产品的功能，将其发展成为具有艺术价值、富有越南特色的文化产品，从而拓展市场并延续传统手工艺。

绿色消费趋势也推动竹藤制品回归日常生活。消费者普遍高度评价其透气、轻便、耐用、安全和环保等优点。越来越多家庭选择使用竹制罩、托盘和藤篮替代塑料制品，营造更加自然、温馨的生活空间。

据河内、北宁、宁平等省市手工艺村的消息，竹藤编织为农村劳动者提供了稳定就业机会，日均收入约20万越盾。一些高附加值产品能够为生产者带来可观收益。越南拥有丰富的藤、竹、芦竹的资源，可实现可持续开发，并形成集中原料区，为长期生产提供服务。

竹藤编织产品不仅具有经济价值，而且符合可持续发展趋势。其原料可再生、易降解，有助于减少塑料废弃物。该行业可在家庭层面组织生产，投资成本不多，从而推动农村经济发展并保护文化遗产。

工匠们的精湛技艺打造出的产品既实用又美观，富有越南民族特色。从生活用品到装饰品和礼品，竹藤编织产品正日益受到国内外市场的欢迎，为现代生活中守护“越南竹之魂”。（完）