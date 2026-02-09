2026年春季博览会：以传统风味征服市场

2026年首届春季博览会不仅是丙午年春节的购物空间，更是各企业、合作社与消费者及国内外合作伙伴之间的重要对接平台。

2026年首届春季博览会不仅是丙午年春节的购物空间，更是各企业、合作社与消费者及国内外合作伙伴之间的重要对接平台。在博览会上，从糖果、蜜饯、经加工农产品到山区茶叶等富有传统风味的产品以全新形象亮相，既保持文化特色，又满足市场日益提高的要求，为扩大销售市场并逐步走向世界带来新机遇。



宝明糖果蜜饯股份公司总经理吴氏性表示，公司携多款经过设计和品质升级的传统产品线参加了2026年首届春季博览会。尽管该公司不断创新款式设计、包装并提升品质标准，但其始终坚持保留几代消费者喜爱的传统口味。在新包装中保留“传统精髓”是该公司更有信心参与贸易促进渠道并逐步开拓国际市场的基石。

来自山罗省芒布乡的红莲兴盛合作社将山区特色农产品带到本届博览会，期望开拓销售渠道并提升传统产品知名度。红莲兴盛合作社代表裴德严透露，参展产品包括三星级“一乡一品”（OCOP）乡姑（Séng Cù）大米、四星级OCOP烟熏水牛肉以及三星级OCOP猪肉，吸引了众多消费者的关注。

以出口欧洲为优势的Jimmy Food有限责任公司正通过各类展会逐步开拓国内市场。该公司代表武玉强表示，企业采用封闭式生产流程生产大米和玉米淀粉即食产品，符合危害分析与关键控制点（HACCP）和清真（Halal）等国际标准。目前，公司大部分产品以正贸形式出口欧洲，其中荷兰市场占比较高。参加本届春季博览会被视为拓展国内市场的重要契机。

太原省罗鹏茶叶合作社经理许文盛认为，春季博览会等贸易促进活动有效提升了太原茶的品牌影响力。他同时表示，为增强竞争力，各合作社亟需在数字化转型方面获得更多支持，特别是建设电子溯源系统、安装现代化生产设备以及获得优惠资金来源，服务于贸易促进和生产活动。

从贸易促进角度看，首届春季博览会不仅是销售平台，而且是产品对接、市场试验与传播越南产品价值的良好空间。企业与合作社的积极参与反映了他们对繁忙的购物季节的期待。（完）