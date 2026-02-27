2026年安子春季庙会开庙：彰显世界文化遗产地位

2月26日（丙午年正月初十），广宁省举办2026年安子春季庙会开庙仪式。这是安子-永严-昆山-劫泊遗迹和名胜群被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录后的首个庙会季。

2026年安子春季庙会开庙。图自越通社

广宁省人民委员会主席裴文康在开幕式上致辞时强调，安子是汇聚越南文化、历史及佛教价值的空间，与七世纪前陈仁宗佛皇创立竹林禅派紧密相连。被列入世界遗产名单不仅肯定了安子在人类遗产版图上的地位，也对在保护、管理和弘扬遗产价值方面提出了更高要求，需与可持续发展信仰文化旅游相结合。



联合国教科文组织驻越南代表乔纳森·华莱士·贝克（Jonathan Wallace Baker）高度评价安子的全球突出价值，认为遗产唯有通过社区世代传承与守护才能实现可持续发展。教科文组织承诺继续支持越南在管理、保护工作中实现发展与遗产守护的和谐统一。

安子是汇聚越南文化、历史及佛教价值的空间。图自越通社

2026年是广宁省在遗迹管理工作中通过突破性的民生政策与科技应用迎来转折点。为感谢民众和游客在安子成为世界遗产的历程中的一路相伴，广宁省已出台决议，自2026年至2028年底，对安子名胜古迹实行100%门票减免政策。此外，至2026年底，下峤车站车辆停放免费，并为游客提供免费保险。同时，当地在遗迹区进出管控中应用人工智能技术进行游客识别，以提高管理效率。



据统计，在春节假期9天内（2月14日至22日），安子遗迹区接待游客约17.1万人次，是2025年同期的2.2倍。



2026年安子春季庙会正为广宁旅游开启新的篇章。这里不仅是神圣的佛教朝觐之地，更是连接历史过往与现代未来、民族精神与全球人类价值的象征。（完）