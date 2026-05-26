2026年宁平旅游周绚丽开幕：穿越时空的遗产之旅

5月23日晚，宁平省举行以“穿越时空的遗产之旅”为主题的2026年宁平旅游周开幕式。该活动拉开了大规模文化旅游系列活动的序幕，旨在推动古都旅游业实现强劲突破。国会副主席阮氏清出席活动。

2026年宁平旅游周绚丽开幕 图自越通社

5月23日晚，宁平省举行以“穿越时空的遗产之旅”为主题的2026年宁平旅游周开幕式。该活动拉开了大规模文化旅游系列活动的序幕，旨在推动古都旅游业实现强劲突破。国会副主席阮氏清出席活动。



宁平省人民委员会常务副主席陈双松在开幕式上强调，2026年宁平旅游周是具有特殊重要意义的活动，有助于落实省委关于到2030年、展望2045年宁平省文化工业和旅游发展战略的决议，推动宁平成为越南遗产、生态、文化和宗教旅游中心，同时成为举办国家级和国际盛事的中心。



通过丰富多彩的文化艺术活动和特色旅游产品，如开幕式文艺演出“千年画卷”、三谷—长安金色稻田节、长安创意音乐节、2026年越南夜来祭联合会以及多项文化体验活动，宁平省希望为游客带来传统与现代交融、遗产与创新互动的多彩体验空间。



宁平省人民委员会常务副主席陈双松致开幕词 图自越通社

