2026年图书与阅读文化周：将知识与政策制定相结合

越南社会科学翰林院院长黎文利教授在开幕式上强调，在每一个发展阶段，知识始终是社会进步的重要基础，而阅读文化是形成和积累知识的基本途径。



黎文利表示，对于社会科学与人文领域而言，知识不能止步于存储，而需要被组织、分析并转化为科学论据，直接服务于领导、指导和政策制定工作。

社会科学信息研究所所长武雄强副教授介绍了《服务领导的特别科学信息》出版物。该出版物是在多年为党和国家领导提供科学信息功能的基础上，通过对国际权威资料进行翻译摘要、筛选整理而成的深度信息产品，提供直接服务于战略参谋工作的科学分析和论据。



武雄强表示，该出版物基于多年履行向党和国家领导提供科学信息职能的基础上编制而成，主要内容涵盖国际关系、社会经济问题以及大国研究等板块。



在图书周框架内，以“新时期的越南文化与发展”为主题的图书展示空间介绍了众多关于历史、社会、文学、艺术、信仰、宗教等方面的图书和资料，有助于反映越南文化的深度和生命力。其中的亮点是用书籍搭建传统文化象征——“奎文阁”的模型展示，增强了直观性和读者的可接近性。