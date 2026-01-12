2026年国家春季博览会：每家单位可免费获得20平米展示空间

1月11日下午，越南工贸部贸易促进局通报在自2026年2月2日至8日在越南展览中心（VEC）举行的2026年国家春季博览会框架内，将设立春季花卉展。每个参展单位将在户外展区内获得20平方米的免费展示空间。

2026年国家春季博览会以国家级规模举办，展览空间面积超过10万平方米。在博览会期间，将在每日9时至21时持续举办各类经贸对接、贸易促进、文化展演、春节商品推广及传统空间体验等活动。



值得一提的是，整个金龟展览区将用于举办博览会，设有10个展厅，每个展厅面积约1万平方米，足以布置约3000个标准展位。此次活动的主题为“连接繁荣——共迎新春”，旨在打造一个深具越南文化特色的展览空间，同时在年初消费高峰期发挥贸易、工业与旅游的作用。



本届博览会共设9个主题分区。位于核心位置的是胡志明市展区，全面展示全国最具活力城市在经济、工业、贸易、金融、创新、文化和旅游等领域的发展成就，同时介绍具有南部特色艺术和节庆文化活动。



毗邻的两个展厅为“家乡春游——四方土特产”分区，各省市（河内和胡志明市除外）集中推介各地方特色产品、贸易与投资促进信息、文化旅游目的地以及经济社会发展成就。



由农业与环境部主办的 “越南农产品——春色绽放”分区重点介绍“一乡一品”（OCOP）产品、地理标志农产品、高科技农业模式、绿色农业、循环农业的发展方向，为企业对接与合作创造条件。



工贸部主持展览中心的两大分区。其中“繁荣春季”分区汇集从事消费品、贸易、春节用品及其他重点产品等领域的企业。



此外，2026年VIVC价值链展览将汇聚纺织服装、皮革鞋包、木制品、手工艺品及原辅材料供应等企业，促进从原材料、设计、生产到分销的价值链对接。



河内市在8号展厅设立“团圆春节”分区，通过传统手工艺村产品、民间艺术表演、书法对联、包粽子、面塑捏造手工业以及春节美食展示活动，再现越南人传统春节文化空间。



文化体育与旅游部在展区核心位置主办“越南文化精髓”分区，呈现12个文化产业领域的“越南春色”空间，通过时尚、表演艺术、饮食、手工艺、影视作品及民间游戏，生动再现传统春节氛围，在传承文化价值的同时，拓展越南文化产品的商业化机遇。



2026年国家春季博览会被期待将营造热烈的经贸交流氛围，全面展示越南春色，推动国内商品在新年伊始实现消费增长。该博览会不仅是贸易平台，更是传播文化价值、连接区域、弘扬越南春节特色的重要空间，为企业合作注入新动力。（完）