2026年嘉莱国家旅游年：将旅游业打造成为经济支柱的战略动力

2026年嘉莱国家旅游年预计将举办贯穿全年、规模庞大的244项旅游、文化、体育活动。



据文化与体育旅游部同嘉莱省人民委员会2日举行的新闻发布会信息，2026年嘉莱国家旅游年开幕式预计于2026年3月在归仁坊举行，闭幕式将于2026年12月底在波来古坊举行。

以“嘉莱——汇聚本色，传播绿色”为主题，2026年嘉莱国家旅游年不仅象征了合并后扩展的地理空间，更蕴含着海洋与高原、雄伟自然与独特民族文化、保护与发展之间和谐连接的战略信息。2026年嘉莱国家旅游年活动形式多样，包括：节庆、文化、体育、传媒宣传、市场-产品-投资对接、社区活动、创意、体验等，并按季度主题展开，确保其连续性和吸引力。越南国家旅游总局局长阮重庆在活动中明确指出：越南国家旅游年是文化与体育旅游部与地方政府联合举办的年度重要活动之一。迄今为止，国家旅游年已确立为国家规模的盛事，不仅为主办地的旅游品牌定位，还能促进当地经济社会发展，为民众创造生计，加强文化交流并提升举办大型旅游活动的能力。嘉莱省文化与体育旅游厅厅长杜氏妙幸表示，嘉莱省面积超过2.15万平方公里（全国第二），人口约350万，具有战略性的地理位置，是连接中南部和西原地区的桥梁。该省拥有广阔的发展空间，包含陆路、航空、海路和国际口岸等多样化交通系统，为商贸、区域互联互通和旅游业发展创造了有利条件。杜氏妙幸说，2026年嘉莱国家旅游年意义重大，既是一项推广和宣传目的地形象的活动，也是一个战略开端，为新任期伊始实现旅游业发展目标注入动力，彰显了嘉莱将旅游业发展成为重要经济产业，为当地经济社会可持续发展做出切实贡献的决心。*当天下午，文化与体育旅游部、越南国家旅游总局举行了2026年越南旅游在重点市场宣传推广计划公布仪式。在全球旅游业复苏和增长的背景下，越南旅游业被评估为整体经济图景中的一个亮点。凭借2025年的增长势头，旅游业设定了2026年接待国际游客2500万人次、国内游客1.5亿人次的目标。