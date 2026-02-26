文化
2026年嘉莱国家旅游年：国际锣钲文化节推广西原特色文化
嘉莱国际锣钲文化节预计在波来古市大团结广场举行，预计吸引省内各锣钲艺人代表团以及来自亚洲部分国家的国际艺术团共同参与。这不仅是弘扬锣钲文化空间遗产价值的契机，更是文化外交活动，助力向世界推介嘉莱省及西原地区风土人情。
此外，嘉莱省各民族文化节预计将于2026年4月举行，继续成为各民族艺人汇聚一堂的盛会，通过锣钲表演和传统祭祀礼仪的再现，让文化遗产价值在当代生活中焕发新活力。
在2026年内，嘉莱省将完成锣钲数据调查与普查， 更新全省锣钲数量、表演艺人、传授人士、调音艺人及群众文艺队等信息；复原巴拿族（Bahnar）、赫耶族（H’rê）等同胞的部分传统礼仪与祭祀活动，同时实现数据数字化转型，确保文化原貌的完整保存。
与此同时，嘉莱省在波来古博物馆开设“锣钲文化空间”展区，应用数字化技术，增强互动性，在2026国家旅游年期间更好地服务游客。
通过从基层到国际规模的系列活动，嘉莱省坚持保护与弘扬西原各民族同胞特色文化遗产——“西原锣钲文化空间”的价值，致力于将嘉莱打造成为富有文化底蕴的目的地，在融入国际与发展进程中进一步推广西原文化形象。（完）