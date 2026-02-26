2026年嘉莱国家旅游年：国际锣钲文化节推广西原特色文化

嘉莱省人民委员会近日颁布了《2026年嘉莱省锣钲文化空间遗产价值保护与弘扬方案》实施计划。其亮点是将于2026年第四季度举办嘉莱国际锣钲文化节，旨在向国内外友人推广西原地区特色的文化形象。

嘉莱国际锣钲文化节预计在波来古市大团结广场举行，预计吸引省内各锣钲艺人代表团以及来自亚洲部分国家的国际艺术团共同参与。这不仅是弘扬锣钲文化空间遗产价值的契机，更是文化外交活动，助力向世界推介嘉莱省及西原地区风土人情。



与此同时，嘉莱省在波来古博物馆开设“锣钲文化空间”展区，应用数字化技术，增强互动性，在2026国家旅游年期间更好地服务游客。



通过从基层到国际规模的系列活动，嘉莱省坚持保护与弘扬西原各民族同胞特色文化遗产——“西原锣钲文化空间”的价值，致力于将嘉莱打造成为富有文化底蕴的目的地，在融入国际与发展进程中进一步推广西原文化形象。（完）