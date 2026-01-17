2026年亚足联U23亚洲杯决赛圈：FIFA和AFC为越南足球“未竟之梦”加油助力

2026年亚足联U23亚洲杯决赛圈正见证着越南U23队一段激情澎湃、令人动容的高光时刻。身披红色战袍的越南球队不仅赢得了国内球迷的广泛赞誉，还获得国际足球联合会（FIFA）和亚洲足球联合会（AFC）官方社交平台的特别关注，为越南足球的“未竟之梦”加油助力。

在四分之一决赛中，越南U23队经过120分钟鏖战，以3比2击败阿联酋U23队，成功挺进半决赛，正式在本届赛事中书写新的历史篇章。



赛后，FIFA官方主页发布了一条简短却意味深长的动态：“有一个梦想正在等待着被实现……”。此前，FIFA还分享了越南U23队在2018年常州创造奇迹的精彩视频，将当年的辉煌与当下紧密相连，仿佛在诉说着：这一代球员正努力续写前辈们“未竟之梦”。

今天的胜利证明越南U23队完全有能力在亚洲级别赛事中竞争。我为球员们的拼搏精神和不断进步感到非常自豪。 越南U23队主教练金相植

泰国多家主流媒体和知名球迷主页也纷纷表达了对“金星战士”顽强斗志和坚韧作风的钦佩。

越南U23队主教练金相植。图/VFF

越通社驻曼谷记者报道，泰国权威体育媒体《暹罗体育》（Siam Sport）以《金星军团挺进半决赛！越南在加时赛中3比2击败阿联酋，闯入U23亚洲杯四强》为题，盛赞越南U23队击败了像阿联酋这样的强队，第二次闯入该项赛事半决赛。



与此同时，泰国Thairath.co.th同样在显著位置刊登标题为《越南U23加时赛击败阿联酋，晋级2026年U23亚洲杯半决赛》的文章。其中指出，越南队经过 120 分钟的鏖战，最终以 3-2 获胜，这证明了金相植教练麾下这支球队的韧性和体能储备。



不仅是主流媒体，泰国多家知名体育粉丝专页，如Siamsport FootballSiam、Think Curve（Kitsaikong）以及泰国国家队官方粉丝专页Taengmo Phayapong也纷纷盛赞越南U23队在这场跌宕起伏的大战中展现出的惊人战斗精神，并祝贺这支东南亚球队第二次闯入U23亚洲杯四强。





越通社驻首尔记者报道，1月17日上午，Sports、sports.nate和《朝鲜日报》等韩国多家主流媒体纷纷刊发文章，赞扬越南U23队在1月16日晚对阵阿联酋U23队时取得的这场惊险却令人信服的胜利。韩国媒体普遍认为，越南U23队正在本届U23亚洲杯上创造令人瞩目的奇迹。



在半决赛中，越南U23队将迎战乌兹别克斯坦U23队与中国U23队之间的胜者。半决赛预计于1月20日举行，决赛则定于1月24日进行。