2月2日，在即将与东道主印度尼西亚队进行四分之一决赛前夕，越南室内五人制足球队的教练组和球员们均展现出高度的专注和稳健的心态。

越南室内五人制足球队主教练迭戈·朱斯托齐（Diego Giustozzi）在接受越通社驻印度尼西亚记者的采访时坦率地承认对手的实力。他说："印度尼西亚目前是亚洲一支强队。他们是上届东南亚运动会以及最近一届东南亚五人制足球锦标赛（AFF）的卫冕冠军。一万五千名主场观众的助威也是他们在这场比赛中不小的优势。"

然而，这位阿根廷籍主教练也强调，他对越南队的准备工作十分满意，相信越南队有能力制造惊喜。

根据朱斯托齐的说法，越南队的球员身体和心里状态都处于最佳。这场四分之一决赛注定会异常激烈，因为双方都设定了进军半决赛的目标。"越南是一支追求平衡、目标直指世界杯参赛资格的年轻团队。如果能保持40分钟的专注，我们完全有能力击败亚洲的强队。"练迭戈·朱斯托齐强调。

凭借细致的准备和无畏的精神，练迭戈·朱斯托齐相信越南室内五人制足球队目标在印度尼西亚奉献一场精彩的比赛。

曾在越南工作多年的印度尼西亚队主教练埃克托尔·索托日前接受记者采访时表示："我非常了解越南队。当前阵容中大约50%的球员曾是我的弟子。在一场重要比赛中再次相遇总是带来特别的情绪，让人想起我们在2016年一同闯入半决赛的经历。越南队在一个恰当的时机完成了新老交替，他们每天都在变得更加强大。不过，我也将竭尽全力带领印度尼西亚队进入半决赛。”

根据赛程安排，越南室内五人制足球队与印度尼西亚室内五人制足球队的对决预计于当地时间2月3日19:00进行。（完）