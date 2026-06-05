2026年亚洲—岘港电影节规模升级 多元活动赋能电影产业发展

2026年第四届亚洲—岘港电影节（DANAFF 2026）以 “从亚洲通向世界的桥梁——Bridging Asia to the World”为主题，于6月28日至7月5日举行，在规模、内容及国际合作层面实现全面升级，致力于拓展越南电影及青年电影人才的国际市场。

第四届亚洲—岘港电影节将继续表彰富有人文价值、在艺术表达上勇于创新探索的优秀电影作品，鼓励和培养电影人才，向广大观众广泛介绍越南、亚洲及世界电影的优秀代表作品等。



开幕式和闭幕式将在岘港市五行山坊武元甲路107号的岘港市阿里亚那（Ariyana）国际会议宫举行，由越南电视台进行现场直播，同时通过多个网络平台同步转播。



谈及电影节的筹备工作，岘港市人民委员会副主席阮氏英诗表示，目前各项筹备工作正按计划有序推进，致力于将亚洲—岘港电影节打造成为不仅是一项年度电影盛会，更是一张具有代表性的文化名片，将岘港市打造成为地区影视文化活动的权威举办地，提升城市在融入国际社会进程中的影响力和吸引力等。