2026年东盟未来论坛：越南印记与地区域团结信息

正在河内举行的2026年东盟未来论坛（AFF）受到了外交界和国际学者的高度特别关注。

今年论坛的焦点之一是越南政府总理黎明兴的开幕主旨演讲。加拿大驻越南大使吉姆·尼克尔（Jim Nickel）评价越南总理发出的信息“非常有力”。法国驻越南大使奥利维耶·布罗谢（Olivier Brochet）表示：“这是一篇非常引人注目且重要的演讲，延续了越共中央总书记、国家主席苏林在香格里拉对话会上发出的信息。”

新加坡驻越南大使拉杰帕尔·辛格（Rajpal Singh）认为，东盟未来论坛是各国领导人直接分享观点的有益平台。他重申，核心信息是东盟必须“保持强大，维护其中心地位和团结精神”。

在大国竞争的背景下，马来西亚战略与国际问题研究所学者贾迪普·辛格（Jaideep Singh）认为，东盟保持中立和不结盟的战略正在发挥作用。他强调，“迄今为止有效的战略仍然是努力保持中立和不结盟的立场。”

越南在此次论坛上的主动性获得了许多积极评价。泰国国际问题研究中心高级研究员塞克萨·阿纳塔西里吉亚特（Seksan Anantasirikiat）强调，此次活动是越南“引领作用”的清晰证明。

马来西亚战略与国际问题研究所学者贾迪普·辛格认为，越南是东盟在努力实现深度一体化与缩小发展差距方面的典型“成功故事”。“从与东盟五国核心经济体更紧密融合的角度来看，越南可以被视为东盟内部的一个成功故事，”贾迪普·辛格评价道。

在能源合作方面，新加坡大使拉杰帕尔·辛格强调，发展绿色能源是东盟的优先事项，其中东盟电网项目将是所有成员国共同分享和受益于可持续能源的关键。（完）