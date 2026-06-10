2026年东盟未来论坛
2026年东盟未来论坛：越南促进讨论区域合作方向的平台
米良教授表示，全体会议将围绕东盟韧性与团结自强展开核心讨论，论坛整体定位是东盟现有正式机制的补充开放对话平台，聚焦以人民为中心的东盟共同体建设，在全球不确定性背景下推动区域转向新增长模式，保障所有民众的利益和韧性，不让任何群体掉队。“团结自强”也是东盟具有凝聚力的最重要的原因。
关于预防冲突，中国学者指出，这是本次会议的三大核心议题之一，该议题的讨论旨在维护区域和平稳定，为东盟发展营造安全的内部环境。他认为，东盟各国之间的关系总体而言基本上是和谐的。今后，东盟需要采取措施，通过斡旋、调停等办法积极处理差异，为东盟各国的发展创造和平稳定的环境。
关于人工智能与AI 技术，米良教授表示，这是东盟未来发展的最关键领域，是此次论坛最具未来眼光的议题。如何推动AI技术赋能区域发展，同时协同应对治理、伦理、网络安全等层面的共同挑战，有许多问题需要讨论。
谈到越南连续第三次举办2026年东盟未来论坛时，北京外国语大学东南亚研究中心主任强调，东盟未来论坛是越南主导的一个论坛，连续举办该论坛表明越南有意愿为东盟的发展提供更多的公共产品，做出更多的贡献。
越南主办东盟未来论坛表明越南在东盟的影响力在不断扩大，同时也表明越南在地区和国际上的地位在不断提高。此前两届论坛的成功，以及来自东盟成员国及中国等区域内国家高级官员的参与，都证明了这一点，显示了越南日益增强的外交影响力。
米良教授相信，在今后“东盟未来论坛”在东盟的事务中会发挥越来越重要的作用，成为东盟发展的重要平台。（完）