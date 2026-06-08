2026年东盟未来论坛：政党合作推动东盟更加贴近群众

越南外交部部长黎怀忠8日在“东南亚各政党在构建东盟共同体中的作用”座谈会建议，政党合作推动东盟更加贴近民众，并汇聚全社会力量。作为与各阶层民众保持直接联系的重要力量的各政党发挥着双向桥梁作用：一方面推动东盟各项政策措施落地落实、惠及民众，另一方面将民众的声音反映到区域层面。

第三届东盟未来论坛（AFF）框架内题为“东南亚各政党在构建东盟共同体中的作用”座谈会于6月8日上午在河内召开。



越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在会上致开幕词时指出，东南亚各政党首次座谈会在国际和地区形势发生深刻变化，对各国、各政党产生深远影响的背景下举行。东南亚各国在实现经济社会发展心目标进程中都面临着新的挑战。

黎怀忠建议，政党合作推动东盟更加贴近民众，并汇聚全社会力量。作为与各阶层民众保持直接联系的重要力量的各政党发挥着双向桥梁作用：一方面推动东盟各项政策措施落地落实、惠及民众，另一方面将民众的声音反映到区域层面。这也是凝聚广泛社会共识，共同应对气候变化、网络安全、可持续发展和数字经济等挑战的重要渠道。

座谈会上举行三场讨论会，东南亚地区各政党代表、学者和专家发表了近20份专题报告。与会发言普遍强调，区域内各政党都对东盟和平、稳定与可持续发展的未来怀有强烈的责任感。与会代表还展现出对东盟共同体建设作出贡献力量的责任意识和坚定决心。

越南外交部副部长阮孟强在会上致闭幕词时强调，座谈会取得的成果凸显了通过政党渠道加强对话的现实需求和巨大潜力。这将有助于增进政治互信、深化相互理解，并培育区域内部的团结精神，共同构建一个紧密联系、颇具韧性且以人民为中心的东盟共同体。



阮孟强指出，对越南而言，深化与世界和东南亚地区政党的合作是首要优先事项，也是各国实施外交政策和融入国际社会进程中的的重要因素。



阮孟强透露，经过三场讨论，与会各方就三个核心领域达成了广泛共识。首先，加强相互信任与互相了解，积极开展对话。其二，各政党应在推动各项倡议和创新理念落实发挥更加积极主动的作用。其三，与会代表重申，各政党在政策制定、促进区域合作以及分享国家治理经验等方面的重要性日益提升等。（完）