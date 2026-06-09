2026年东盟未来论坛在河内隆重开幕

6月9日上午，2026年东盟未来论坛（AFF）在河内正式开幕，主题为“共同塑造未来：和平、繁荣、以人为中心”。这是越南第三次主办这一重要论坛。论坛于6月9日至10日举行，是重要的多边外交活动，再次彰显了越南在推动区域合作中的积极主动和负责任作用。

越共中央政治局委员、政府总理黎明兴出席并发表主旨演讲。

越南政府总理黎明兴同各位代表出席论坛。图自越通社

2024年和2025年的东盟未来论坛已成功举办，获得东盟国家和国际伙伴的广泛关注、支持和响应。许多大胆的构想、创新且非常实际的建议得到了讨论。其中，许多构想得到与会代表的持续培育，为未来东盟的政策制定工作作出了贡献。



黎怀忠部长表示：“在地区和世界正经历深刻变革、猜忌、竞争甚至军事对抗加剧的背景下，我们希望东盟未来论坛将为外交、对话、相互理解和合作创造更多机会。我们也希望东盟未来论坛能成为一个真正属于东盟的论坛，成为东盟共同体建设进程的有效辅助渠道。”



黎怀忠部长表示，今年论坛将就关乎东盟当前和未来的重大紧迫问题进行交流。代表们将有机会就长期重要议题，从巩固团结、提升自力更生和战略自主、预防冲突，到增长模式转型、能源安全、人工智能和金融科技等时事问题进行交流，并听取官员和专家的意见。



本次论坛不仅有政府领导人之间的交流，还首次举行了东南亚各国政党会议、东盟各国地方会议以及经济领域、企业界、学术界代表会议。因此，论坛可激发新构想和突破性解决方案，从而有助于实现《东盟共同体2045年愿景》，同时帮助东盟更好地适应新问题。



黎怀忠部长强调：“一个团结、自强、活跃、创新、以人为中心的东盟将因每个成员国的努力而更加强大。这也是东盟领导人和人民的共同愿望。今天的论坛也是本着这一精神举办的。”



致欢迎辞后，与会代表听取了越南政府总理黎明兴的主旨演讲，各国领导人、东盟的演讲，以及各国外交部长的视频致辞。（完）