2026年东盟未来论坛为东盟长期发展提供战略平台

越南政府总理黎明兴在论坛上传递的重要信息是，东盟必须从被动参与全球趋势转变为积极塑造全球规范和标准的力量。本届论坛由此重新定位东盟，使其成为主动设定议程的一方，成为对话中心、合作枢纽以及在分化的全球秩序中的可靠支点。

在河内举行的2026年东盟未来论坛（AFF）为东盟超越危机管理思维、迈向塑造区域长期格局提供了战略平台，同时提升了越南的外交地位。这是马来西亚大学对外与安全事务分析专家柯林斯·张友杰（Collins Chong Yew Keat）6月11日接受越通社驻吉隆坡记者采访时作出的评价。



柯林斯·张友杰表示，在地缘政治深刻动荡、经济碎片化、技术中断以及气候与能源转型压力加剧的背景下，本届论坛反映出东盟以更加统一、更具战略思维和更富实践导向采取行动的现实需求。论坛议程通过五大重点议题得到体现，包括韧性与团结、大国动力、冲突预防、人工智能（AI）的全面应用、能源安全以及东盟经济发展的新模式。

越南政府总理黎明兴在论坛上传递的重要信息是，东盟必须从被动参与全球趋势转变为积极塑造全球规范和标准的力量。本届论坛由此重新定位东盟，使其成为主动设定议程的一方，成为对话中心、合作枢纽以及在分化的全球秩序中的可靠支点。

2026年东盟未来论坛确立了越南作为东盟建设性、面向未来行为体的角色。这位马来西亚专家认为，该论坛对东盟共同体建设产生的影响主要体现在三个方面：一是巩固东盟的智力与政策基础设施；二是强化以人为中心的议程；三是提升东盟的战略韧性。

总体来看，本届论坛为战略愿景构建、区域互信培育和政策创新提供了必要空间。对越南而言，该论坛有助于提升其外交地位；对东盟而言，则进一步强化这一共识：东盟共同体建设不仅依赖于各类峰会和声明，还可以依靠持续、包容且面向未来的区域对话。（完）