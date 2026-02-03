2026年丙午春节：越南春节温情在海外越南人社群中广泛传递

在迎接2026年丙午春节之际，越南全国各地洋溢着迎新春、过传统春节的喜庆氛围，面向海外越南人社群的迎春活动也在多个国家和地区相继举行，气氛热烈而温馨。富有民族文化特色的系列活动不仅有助于传承和弘扬传统习俗，也进一步传播了团结互助、相亲相爱的精神，彰显了海外越南人在越南与各国友好关系中日益突出的积极作用。



在柬埔寨西北地区，2月1日，越南驻拜林省总领事馆举行了“2026年家乡之春”活动，为在当地生活的越裔社群营造团聚、交流、分享的温暖空间。

越南驻拜林省总领事陈俊英。图自越通社



越南驻拜林省总领事陈俊英在活动上表示，该活动是连接情感的重要精神纽带，有助于凝聚社群力量，延续民族文化传统价值，巩固越南裔社群作为促进越柬友好关系重要桥梁的作用。



在充满情谊的氛围中，侨胞们围坐在传统春节餐桌旁，品尝饱含家乡风味的节日美食，与柬埔寨友人共同迎接新春。



同样在迎春氛围中，2月1日晚，越南驻新加坡大使馆举办了2026年家乡之春活动，约500名侨胞、嘉宾以及越南驻新加坡代表机构干部人员出席。

在新加坡举行的活动。图自越通社



越南驻新加坡大使陈福英在致辞中高度评价当地越南人社群在弘扬民族文化、推广越南国家形象方面所展现出的团结精神、创新意识和主动作为。旅新越南人社群代表表示，尽管远离家乡，春节始终是维系亲情的重要纽带，让每一位越南人守护家庭传统、心系民族根源。



在韩国，旅居全罗北道全州市越南人社群举办了迎春见面活动，吸引了众多侨胞以及约700名韩国代表和嘉宾参加。舞狮表演、奥黛服装走秀、迎春歌舞和春节美食空间等传统文化活动，生动再现了越南传统春节的节日氛围，同时向当地友人介绍了越南文化的独特价值。活动期间还表彰了表现突出的个人，并向困难家庭子女颁发奖学金，体现了海外越南人社群的社会责任意识和凝聚力。



在日本，2026年家乡之春——在福冈越南春节”活动于1月31日至2月1日在福冈举行，成为旅居九州地区及周边区域越南人社群的重要文化聚会。



在日本举行的活动。图自越通社



约30个美食、文化和民俗游戏展位以及多项艺术交流活动，共同营造了热闹喜庆的越南春节空间，吸引了当地政府和国际友人的广泛关注。该活动不仅彰显了文化外交和民间交流的重要作用，也展现了在日越南人社群日益壮大、自信融入当地社会的良好形象。



2026年丙午春节迎春活动在多个国家举行，不仅温暖了海外越南人的心，也向国际社会生动展现了一个团结、充满关爱、富有文化底蕴的越南人社群形象。（完）