2026年丙午年春节的新春气息传遍越南各地

2026年丙午年春节正步步临近。在全国人民齐心协力、以最高决心通过最务实的行动将越共十四大决议付诸实施的时刻，丙午年春节的意义显得更加突出。

在越共十四大于2026年1月底圆满闭幕后接受越通社采访时，苏林总书记强调了整个政治体系的决心，旨在将越共十四大决议转化为行动，迅速取得实效，让人民能够切实感受到成效并从中受益。

越共十四大现场。图自越通社

苏林总书记发表讲话。图自越通社

“ 大会呼吁全党、全国人民、全军以及海外侨胞发扬爱国精神、公民责任感与发展渴望；要求每个机关、单位、组织和个人立即从最具体的工作做起，为国家发展壮大、为人民的温饱幸福以及日益强大的越南贡献力量。 苏林总书记在越共第十四次全国代表大会上发表讲话

苏林总书记强调，将越共十四大决议付诸实施是全党、全军和全国人民在新任期内的中心和贯穿性任务。要秉持从颁布决议向组织实施强有力转变的精神，以实际效果作为衡量标准，为推动国家在新阶段快速且可持续发展做出贡献。苏林要求各部门、各级政府及每位干部党员行动与责任必须体现出其先锋模范作用，敢于为党的崇高事业、为人民的幸福温饱生活而忘我奉献。

为切实贯彻苏林总书记提出的越共十四大决议精神，各党政机关、祖国阵线及各政治社会组织已同步开展多项活动，以在2026年丙午春节期间关爱贫困户及处境困难的劳动者。政府已颁布第418/NQ-CP号决议，从中央预算继续拨出2.513万亿越盾，用于协助各地方落实党和国家的赠礼活动，以庆祝越共第十四次全国代表大会取得圆满成功并迎接2026年丙午春节。此次受赠对象包括革命时期有功人员、社会保障对象、社会养老金领取者及弱势群体。

越南全国各地为当地困难群众举办“2026年丙午春节零越盾集市”活动。图自越通社

决议强调，要做好各项准备工作，确保人民度过一个安全、健康、节俭的2026年丙午春节，为全党、全军和全国人民营造奋发向上的氛围和动力，力争从2026年初起便胜利实现越共十四大决议。做好对革命老前辈、越南英雄母亲、伤残军人、烈士家属、革命时期有功人员家庭、优抚家庭、优抚对象、知识分子、文艺家、少数民族乡贤、典型宗教人士、武装力量单位以及在边境、海岛、偏远地区和特困地区值守的基层力量的走访、慰问和拜年工作，确保家家户户、每位民众都能欢度春节。

越南祖国阵线中央委员会已颁布第96/KH-MTTW-BTT号计划，将在丙午年春节期间向贫困户、工人及特困人员发放3万份慰问品，总价值达7.500万亿越盾，资金来源包括全国携手帮助贫困者及其他社会资金渠道。

值此丙午春节来临之际向贫困群众、工人劳动者和特别困难群体赠送慰问品。图自越通社

在全国各地，许多贫困户、政策优抚对象、革命期间有功人员，特别是中部和西原地区的受灾民众，正在窗明几净、团圆温暖的新居中欢度传统春节。在政府的坚强领导下，凭借各级部门及地方政府的积极主动，以及社会各界、企业、组织和个人的高效支持，中部及西原各省受雨灾损毁的34759间房屋已全部完成新建或修缮，解决了灾区群众住房的燃眉之急。

越南政府总理范明政。图自越通社

“ “……必须下定决心完成房屋修缮与重建工作，为人民带来喜悦与幸福……各级党委和政府……需明确这不仅是一项政治任务或普通责任，更是‘心与心连接的使命’……” 越南政府总理范明政

越南政府总理范明政2025年12月10日在推进“光中战役”行动（为因洪涝灾害导致房屋倒塌、冲毁、严重损毁的家庭修复重建住房战役）进度时如是强调。

各部门、各级地方政府、企业及个人不仅通过修缮、新建房屋援助民众，还以赠送年礼、红包、大米及生活必需品等实际行动，与弱势群体携手分担困难。礼物虽不甚厚重，却饱含温暖，鼓励贫困户努力奋发向上，欢度一个温馨祥和的新年。含泪的微笑，散发着新石灰味道的居所，已成为2026丙午新春对于2025年遭受严重洪灾群众的独特印记。

“ ……从未想过能这么快重新拥有温暖的家，与妻儿共度新年。 广义省西茶蓬西乡的胡文荣先生

广义省西茶蓬西乡的胡文荣先生在搬进2025年底历史性洪灾后重建的新家时，激动地向记者分享。他衷心感谢政府和爱心人士，帮助他家庭获得长久稳定的生活。

“光中战役”支持群众修缮和新建住房。图自越通社

同样，得乐省和盛乡的武仲堂先生在接收“光中战役”运动交付的新房时，也难掩激动之情。

“ 这是我家的一个特别春节。国家为我们盖好了新房。我曾想，丙午新春家里几代人怕是要在帐篷里过年了，哪敢奢望有间房子。直到部队神速赶来，建起新房子，并在2026年初交房，那一刻我的确忍不住哭了，无比幸福。 得乐省和盛乡的武仲堂先生

2026年“暖春进万家”活动的新亮点在于2月2日至9日在各乡级单位同步举办“爱心之春”周，活动形式丰富多样、颇具意义，如“爱心之春”集市、包粽子、民间游戏等，使春节帮扶活动更加贴近民众。通过这些活动，守望相助、奉献精神再次被有力激发，在社会上产生深远影响，同时也筹集了物质资源，帮助困难群众、优抚对象家庭、弱势群体度过一个温馨团圆的传统春节。

tet nhan ai 3

“爱心春节周”活动在各地乡级单位同步开展。图自越通社

尽管2026年国家依然要面对诸多难以预测的困难与挑战，但每一位越南人依然满怀乐观和奋发向上精神，为在新时期建设一个和平、发展、繁荣的国家而奋斗。

祖国各地洋溢着2026年丙午新春气氛。图自越通社

凭借40多年革新事业取得的成就，加上十四大决议，人民坚信，在党的领导下，在全民族的同心协力下，2026年必将成为国家发展与融合征程中的突破性一步，国家将继续战胜一切困难，取得巨大而持久的成就。（完）