越南西南部地区2026丙午年春节消费习惯发生强劲转变。不再有进口货的“侵入”，今年春节市场见证了国产货的绝对压倒性优势，从高档礼篮到偏远地区水上市场的必需品。

越南西南部地区2026丙午年春节消费习惯发生强劲转变。不再有进口货的“侵入”，今年春节市场见证了国产货的绝对压倒性优势，从高档礼篮到偏远地区水上市场的必需品。



国内市场从“优先”到“信赖”



在芹苴、龙川、美荻等零售重镇，高质量越南货现占据春节商品85-90%的市场份额。据各大超市系统及传统市场考察，今年西南部地区民众特别优先选择由国内企业生产的加工食品、糖果糕饼及饮料类商品。凭借质量突破、抢眼包装、不输进口货，加上价格稳定，越南货是水乡民众的首选。



在金瓯省，从腊月初开始，服务于春节的各样商品已广泛上架销售。在许多地方，越南货获优先陈列于便利位置，品种丰富，涵盖食品、糖果糕饼、家居用品、农产品、时装。在Co.opmart、WinMart、绿色百货、GO!等现代零售系统，购买力随春节临近逐日攀升。据多地记录，越南货占上架商品数量高达90-95%。



在薄辽省GO!超市，春节临近数日，蔬果干、蜜饯糕点、饮料、干货区总是人潮涌动，其中，绝大多数顾客选择越南货品，如传统蜜饯糕点、饮料、调味品或各地特产。薄辽省GO!超市经理黄富全称，2026丙午年春节期间，商品量预计增长15-20%，其中，逾90%为价格适中的国产货，适合绝大多数消费者。

同样，在金瓯省Co.opmart超市，备货超95%为国内货，同比2025年增长近30%。金瓯省Co.opmart副经理黄清田表示，“春节期间，Co.opmart推出多项深度促销计划，部分商品降价超50%，聚焦民生必需品、春节礼篮，此外该单位还组织将越南货运往农村服务乡亲。”

芹苴市Co.opmart超市自腊月初起，已集中陈列价格区间极为多样的春节礼篮。芹苴市Co.opmart超市副经理邓玉鸳芳表示，此处国产货在调味品、预包装礼篮、饮料等商品类别中极为丰富。

除了注重质量外，包装也获各超市的高度关注。九龙江三角洲“一乡一品”店铺代表称，单位已主动采取多种革新形式，如以纸盒、草篮、椰壳纤维、各类环保天然材质替代尼龙袋、塑料。

国货提振春节消费市场

面对当前市场消费趋势向国产货品转移的形势，各超市、零售渠道以及小商户已及时“跟上节奏”，加强与各地商品供应源对接。据此，GO!、Tops Market等超市系统已增强与国内生产商、合作社、中小企业对接，以将越南货引入单位，同时采取措施刺激市场需求。

Co.opmart系统代表透露，目前该单位已将高质量越南货视为可持续竞争的一把“钥匙”。当前，单位不仅优先在中心区域陈列销售国产货，还集中发展对接地方生产商的贴牌产品系列。其中，一乡一品产品及地方特产系列已成为亮点之一。

据近年来记录显示，春节消费品趋势明显向越南货转移。可见，国货质量日益改善。款式多样，价格极具竞争力，加之促销、售后服务政策良好，逐步助推国产货征服消费者。民众购买国货不仅出于“支持”心理，更是因为信任度与满意度。更可喜的是，与其他商品一道，一乡一品产品正成为吸引消费者的亮点。

各超市业主及小商户亦肯定，当前消费者使用越南货并非潮流，而是对产品的信任。这将鞭策越南企业自信、强劲“腾飞”，并占领国内市场。（完）