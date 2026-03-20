📝时评：责任与信心——驳斥有关越南换届选举的歪曲论调

第十六届国会代表及2026-2031年任期各级人民议会代表选举日已圆满落幕。从偏远的山区、边境到遥远的海岛，从繁华都市到偏僻村落，选民踊跃投票的画面已成为人民当家作主权利的生动象征。

第十六届国会代表及2026-2031年任期各级人民议会代表选举日已圆满落幕。从偏远的山区、边境到遥远的海岛，从繁华都市到偏僻村落，选民踊跃投票的画面已成为人民当家作主权利的生动象征。



根据国家选举委员会办公室的消息，截至2026年3月15日23时，全国选民投票率达99.68%；全部34个省市的投票率均超过99%。这些数据反映了选民的广泛参与，同时也体现了每位公民对国家命运的责任意识。



在媒体和社交网络上，感人画面屡见不鲜：选举组人员不仅主动上门，为高龄选民及弱势群体提供流动票箱服务，还对每一位到场选民给予亲切周到的接待。



此次选举活动受到了多家国际通讯社和媒体的关注，被评为展示越南政治体系稳定性的一项重要政治活动。不少文章高度评价了越南周密的选举筹备工作，涵盖了从协商、候选人提名到维护投票站安全有序等各个环节。



日本《日经新闻》（Nikkei）对越南规范的宣传工作印象深刻，认为这有助于选民明确自己的权利与义务，并高度赞赏了选举在促进人民参与国家政治生活方面的积极作用。



然而，无视客观事实，一些极端个人和组织仍蓄意发布关于选举日的歪曲及错误信息，妄称政府“强迫”民众投票，诬蔑选民受到监视且没有选择权，甚至指责选举“缺乏透明度”并叫嚣要求“国际监督”。这些论调完全是别有用心的政治抹黑，旨在破坏这一重大政治事件，进而攻击越南共产党和国家。



首先，所谓民众被“强迫”投票的说法是赤裸裸的造谣。越南法律规定，选举既是公民的权利，也是公民的义务。越南各级政府始终致力于为每位选民行使权利创造最便利的条件。在一些特殊地区，还开展了提前投票以确保选民权利。



使用流动票箱为年老体弱、残疾或无法前往投票点的选民服务，体现了国家为确保每位公民都能参与决定国家重大事务所做出的最大努力。



另一个屡见不鲜的陈词滥调是，声称选民没有自由选择权。事实完全相反，各投票站均严格依照法律规定设立，确保秘密投票原则。安全力量的职责是维护秩序，保障选举活动安全顺畅进行。在投票区内，选民领取选票并自主选择候选人后，自行将选票投入票箱，任何个人或组织都无权干涉选民的决定。然而，敌对分子却蓄意偷换概念，将“安全保障”诬蔑为“监视选择”，企图在舆论中散布疑虑。



更为严重的是，所谓选举结果“不准确”及需要“国际监督”的指责。这是完全缺乏根据的论调，旨在否定国家主权原则。选举是一个主权国家的内部事务，应依照该国法律体系进行组织和管理。



在越南，《国会代表和人民议会代表选举法》对选举程序作出了明确规定。计票工作严格依法、按程序进行，并在选举组全体成员及选民代表的共同见证下完成。法律还明确规定：候选人、推荐候选人的机关、组织、单位代表或获授权人有权见证计票过程，并有权对计票结果提出申诉。

新闻媒体记者亦可现场见证计票。随后，计票结果将汇总并上报国家选举委员会。这种多层次、严谨的计票流程，有力保障了选举结果的准确性与透明度。历届选举实践证明，越南的选举活动始终有序、安全、合规举行，赢得了广大人民群众的广泛认可与高度认同。

不难发现，选举前、中、后期的种种歪曲论调都是经过精心策划的，甚至演变成有目的的传媒运动，旨在攻击越南共产党、国家及社会主义制度。这些运动的目的是在社会中制造恐慌，削弱人民的信心，并企图离间民族大团结。然而，在信息爆炸的背景下，民众拥有多种渠道来核实和评估事实。更重要的是，正是他们在国家政治社会生活中的直接体验，帮助其识破谎言，明辨是非。