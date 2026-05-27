📝时评：“数字思想生态系统”建设须从“被动反应”转向“早期引导”

每天，网络空间都会出现数以百万计的信息、视频、图片和动态内容，直接影响社会认知。大量积极内容得到迅速传播，但与此同时，也存在不少以极具隐蔽性的方式歪曲历史、捏造事实、散布质疑情绪的虚假信息。与此同时，许多地方的思想宣传工作仍主要停留在“事后应对”阶段，数据分散、响应滞后，难以跟上社交媒体的传播速度。这一现实表明，构建“数字思想生态体系”已成为当前的一项迫切任务。



当前数字化转型背景下，党的思想工作最大的堵点不是缺乏力量或决心，而是缺乏连接。各地方有各自的数据系统、各自的平台。不少地方、单位仍然以手工方式处理信息，缺乏互联互通。有些地方当社交媒体上爆发"热点"事件时，信息已经传播了数小时甚至数天，而职能部门仍在按照旧流程汇总报告。



而在数字环境中，慢几个小时往往就意味着丧失主动权！

在当今时代，网络空间已不仅是信息交流、休闲娱乐或商业活动的场所，更是一个极具现实意义的思想阵地。错误与歪曲的信息日益狡猾，越来越难以识别。它们常常披着“多元视角”、“深度分析”“人文关怀”或“还原历史真相”等外衣，以更具欺骗性的方式传播。尤其值得注意的是，“历史修正主义”正悄然抬头，试图通过短视频、电影、播客以及社交平台上的视听内容，影响部分社会公众的历史认知。



危险之处在于许多内容并不直接否定历史，而是影响情感，从而引导、支配认知。例如，对于1975年4月30日胜利——越南民族建国卫国史上光辉的里程碑，是越南完全解放、结束殖民主义和傀儡政权统治、使北南两方在经过多年分割后得以团聚的日子，然而破坏分子却试图将个人痛苦与民族历史背景割裂开来，故意模糊正义与非正义的界限。不少内容利用人工智能（AI）、深度伪造技术歪曲事实、剪辑资料、传播虚假信息、篡改历史。如果缺乏坚实的认知基础，接收者很容易在不知不觉中被一步步诱导。



2025年8月30日，河静省奇英乡公安表示，已对生于1971年的对象H.V.Đ在社交网络上发布不实信息的行为进行行政处罚。图自越通社

如果说以前，许多错误内容只出现在一些小网站上，那么如今只需在抖音（TikTok）、脸谱（Facebook）或YouTube上几十秒的视频，信息就能传播到数百万人。而传统做法主要仍是发现滞后、事后处理、在事件已广泛传播后才进行批驳。这使得许多地方陷入被动、疲于应对。



来自中央宣教与民运部的信息显示，网络空间中的有害信息呈“爆炸式”增长。仅在2025-2026年间，涉有害信息案件数量就增长了300%以上，其中超过70%直接针对党的思想基础。世界经济论坛《2026年全球风险报告》继续将“虚假信息与信息操纵”列为最严重的短期风险之一。尤其是生成式人工智能和深度伪造技术的发展，正使“认知战”变得前所未有地复杂。



这一现实表明，思想工作不能再落后于社交媒体。



当前的要求是，必须加快实现从“被动应对”向“早期发现、早期分析、早期引导”的思维转变。到2030年，要确保“100%的重大主张实现早期识别、早期解释、早期引导、早期处置”；宣教与民运系统对严重有害信息的响应时间必须控制在2小时以内。



要实现这一目标，首先必须构建一个统一、数据互联互通的数字思想生态体系，并覆盖整个系统。当数据实现同步共享后，各指挥中心便可实时掌握舆论动态，及早发现异常问题，识别具有操纵或歪曲倾向的信息传播活动，从而及时进行引导。这也正是越南提出到2030年基本建成全党统一的数字思想工作生态体系、并于2028年前建立中央思想信息指挥中心目标的原因。



在这个生态系统中，AI不是取代人做思想工作，而是辅助处理人无法手工完成的庞大数据量。如果没有技术辅助，很难及早发现那些正在悄然蔓延的危险趋势。"以AI对抗AI"，到2030年掌握至少5个服务于思想工作的"越南制造"AI平台和工具，正是一项非常必要的要求。



然而，这一数字生态系统的使命并不仅限于“防范”，更在于“建设”。事实上，许多运用现代、贴近生活且富有情感的语言讲述历史的内容，已经展现出强大的传播力。多个关于历史题材的电影、动画项目或数字产品，成功吸引了大量公众的关注与自发分享。这表明，只要善于利用技术和数字平台，思想工作完全可以更贴近社交媒体用户的日常语境与情感需求，从而实现更高效、更具影响力的价值传播。



因此，构建数字思想生态系统不仅是投入更多的软件或设备。核心是创造一个足够快、足够有吸引力、足以与当今社交媒体上混杂的信息流竞争的空间。一篇好文章如果出现得太慢，往往就不再有效。一则准确的信息如果表达生硬，就很难传播开来。但反过来，一个生动、强烈触动情感的歪曲视频却可能传播得非常快。



因此，构建数字思想生态系统也意味着传播思维的深刻转变：不仅要确保内容正确，还要注重传播速度；不仅要做到准确，还要做到亲切、易懂，符合数字社会的信息接收习惯。更为关键的是，这一系统必须具备互联互通的能力，而非各自为政、零散运作。



网络空间以实时方式运行。思想工作也必须根据这一现实而改变。今天筑牢思想基础，不仅靠正确的肯定话语，还要靠在网络空间及时、有说服力和主动地显现。



要做到这一点，思想工作不能再继续落后了。（完）