📝时评：外交促进发展——从战略远见到执行纪律

迈入国家发展新纪元，越共中央政治局于2026年5月19日颁布了关于贯彻落实越共十四大外交路线的第06-NQ/TW号决议。该决议为外交工作确立了全新的战略视野，即外交工作不再局限于捍卫独立与主权的传统任务，而是必须直接服务于构建和缔造国家的发展能力。同时，为了切实高效地履行这一任务，党要求必须严格纪律执行，对决议的贯彻落实情况开展常态化的检查与监督。



从主张与政策体系的深度视角来看，前外交部副部长范光荣大使强调，第06号决议并非孤立存在，而是与关于融入国际一体化的第59号决议以及越共关于科学技术、创新创业和吸引外资等其他战略性决议保持着紧密的内在联系。范光荣大使强调：“所有这些构成了一个统一的有机整体，其中外交与国际融入发挥着联结、开路并直接服务于国家发展目标的作用。”



这一理论上的互补，正是外交工作成功践行越共中央总书记、国家主席苏林指示的坚实基础。该指示要求将工作核心从单纯的“吸引”转向“筛选”并提升外部资源的质量，将科学技术、创新创业和绿色转型视为国家发展的支柱。



与此同时，该系统性的转变也为经济外交战线吹来了一股新风，将工作重心转向发展国家战略投资平台，以确保自主性与可持续性。在分析这一具有里程碑意义的转变时，胡志明国家政治学院政治经济学研究所所长阮玉全副教授指出，党的新思维要求从行政管理模式向“建设性发展思维”转变，并以实际结果为导向进行管理。如今，吸引外资必须纳入整体发展战略之中，旨在形成打破行政区划限制的产业集群、价值链和创新生态系统，从而彻底结束地方之间碎片化的恶性竞争。



范光荣大使分析称，在新的发展阶段，国家的目标不仅是快速增长，更重要的是实现高质量发展。为此，外交工作必须主动构建起一个足以强大的国内生态系统，以吸引新一代外资流，优先选择技术含量高、创造高附加值的项目，从而推动实质性的技术转移。



为了确保高效执行，阮玉全副教授强调，必须实施与“事后检查”机制相结合的特殊投资程序，逐步从传统的优惠政策转向与项目实际运营效益相挂钩的扶持机制。这种精细化管理，将迫使投资者严格履行关于本地化率和技术转移的承诺，从而形成一个有效的“过滤器”，用以筛除低质量项目，并最大程度地维护国家与民族的利益。



然而，任何大政方针只有在整个政治体系严格的执行纪律保障下，才能真正发挥其价值。这一决心已转化为实际行动。这是一个重要的里程碑，反映出从“注重签署”到“看重落实效益”的强力思维转变，特别是审查、监督和督导任务有史以来首次被正式列入党的十四大文件之中。



前外交部副部长范光荣大使。图自越通社

为了实现管理能力现代化，外交部正式将“兑现承诺跟踪系统”数字化平台投入运行，对不属于国家秘密目录的1000多项国际协议进行实时更新与监督。数字技术与跨部门协调机制的采用，确保了“主责机关明确、责任清晰、进度透明、结果具体”的绝对原则，便于及时发现并解决遇到的困难，彻底消除组织实施中分工重叠或消极怠工的现象。



得益于这种坚韧的谈判能力与执行纪律的同步，越南外交不断书写新的辉煌篇章。最具代表性的事件是2026年7月2日，我国与欧洲自由贸易联盟（EFTA）成员国在历经14年的漫长且坚韧的谈判后，正式发表了结束自贸协定（FTA）谈判的联合声明。



越南外交部发言人范秋姮评价称，这一历史性里程碑不仅将我国签署加入的自贸协定总数推升至18个，还在越南与欧洲之间建立了更为全面的对接，拓宽了各家企业全新的发展空间。



纵观当前越南外交全局，建设性发展思维与严格的政策执行纪律之间的紧密结合，正确立着越南在国际舞台上崭新的地位。通过巩固坚实的内生力量，并按照第06-NQ/TW号决议的确切导向展现出“言必行、行必果”的决心，越南“实力之锣”的鸣响必将继续自豪地回荡，引领国家在新纪元中稳步前行，与世界五大洲强国并驾齐驱。（完）