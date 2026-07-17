黎明兴总理：发扬“饮水思源”传统，做好功臣关爱工作

值此纪念伤残军人与烈士日79周年（1947年7月27日—2026年7月27日）之际，7月16日上午，越南政府总理黎明兴前往宁平省金榜伤残军人疗养中心，看望慰问伤残军人并赠送慰问品。各位中央委员、部门领导陪同。

值此纪念伤残军人与烈士日79周年（1947年7月27日—2026年7月27日）之际，7月16日上午，越南政府总理黎明兴前往宁平省金榜伤残军人疗养中心，看望慰问伤残军人并赠送慰问品。各位中央委员、部门领导陪同。



黎明兴总理向正在中心疗养的伤残军人以及全国伤残军人和对革命有功人员致以亲切的问候、深切的谢意和最美好的祝愿。



黎明兴总理明确指出，深刻领会我国民族“饮水思源”、“吃水不忘挖井人”的优良传统以及胡志明主席的嘱托——“伤残军人、军人家属、烈士家属是对祖国、对人民有功的人员。因此，我们的本分是必须做好功臣关爱工作”，在过去的79年里，党和国家始终关心、照顾并注重做好对革命有功人员及其家属的知恩图报工作。



对有功人员的优待政策日趋完善，有功人员的保障范围不断扩大，待遇水平持续提高。同时，“全社会共同关爱伤残军人、烈士家属和对革命有功人员家庭”等知恩图报活动在全社会得到了广泛推广与积极响应。黎明兴总理强调，这些责任与情谊已凝聚成一种深厚的人文之美，续写了我们民族对为祖国和平、独立与统一作出奉献和牺牲的人民所怀有的崇高情义传统。



越南政府总理黎明兴前往宁平省金榜伤残军人疗养中心，看望慰问伤残军人并赠送慰问品。图自越通社

黎明兴总理要求相关部委及宁平省继续对伤残军人给予周到的关怀与照顾，特别是做好定期健康检查工作；继续与卫生部以及军队和中央各家医院配合，对伤残军人进行持续跟踪、照料和及时治疗。黎明兴总理希望疗养中心继续发扬50多年建设与成长的光荣传统，始终保持团结一致，以最大的爱心和最高的责任感照顾好伤残军人。



黎明兴总理还向伤病军人通报了党、国家和全社会在集中搜寻归葬以及确认长眠于越南母亲大地怀抱和履行崇高国际使命的烈士身份方面所作出的努力。在开展“500个昼夜战役”3个多月后，全国已归集了1300多具烈士遗骸，同时正加大DNA样本采集与鉴定力度，努力让牺牲的烈士能够回到家属身边。在我党我国纪念伤残军人与烈士日80周年之际，这是最优先的任务之一。



越南政府总理黎明兴向革命功臣赠送慰问品。图自越通社

值此机会，黎明兴总理向全国各位革命老战士、越南英雄母亲、人民武装力量英雄、劳动英雄、伤残军人、烈士家属以及对革命有功人员致以深厚的感情、深切的谢意和最美好的祝愿。（完）