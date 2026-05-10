黎怀忠外长：推动越南与印度和斯里兰卡关系不断走深走实

借此机会，越共中央政治局委员、越南外交部长黎怀忠就苏林此访意义及成果接受了媒体的采访。



关于此次出访的突出成果，黎怀忠表示，苏林总书记、国家主席印度、斯里兰卡之行具有极其重要的历史意义，恰逢越印庆祝建立全面战略伙伴关系10周年，并且是在苏林总书记、国家主席刚刚获信任担任新职务仅一个月后进行的。对于斯里兰卡，这是自两国建交以来越方最高领导人的访问。由多位高官和企业领导组成的越南高级代表团此次出访体现了越南对发展与印度和斯里兰卡关系的高度重视。



苏林总书记、国家主席此次出访取得了圆满成功，实现了系列既定目标。与印度，两国一致同意将关系提升为“增强型全面战略伙伴关系”；与斯里兰卡，两国关系提升为“全面伙伴关系”。



越共中央总书记、国家主席苏林出席越印商业论坛。图自越通社



印、斯两国给予苏林总书记、国家主席及越南高级代表团的热情接待。越南各部委也与相应伙伴开展了丰富的议程。在印度达成了超过50份和在斯里兰卡达成了11份合作文件，为双边关系发展创造了重要动力。



越方与印、斯两国领导人还就促进越南共产党与执政党关系、议会关系、民间外交的措施进行了交流。



此次出访的一个亮点是其深刻的政治意义，体现了我党和国家对发展与印度的全面战略伙伴关系以及发展与斯里兰卡的传统友谊的高度重视，从而体现了越南对南亚地区的重视。印、斯两国领导人和人民高度评价越南经济社会发展成就和国际地位。



另一个亮点是，此次访问实现了战略突破，为发展与印度和斯里兰卡关系的质变创造了条件。与印度，双方在“共享愿景、战略契合、务实合作”的方针基础上，一致同意提升合作水平。与斯里兰卡，两国决定将关系升级为全面伙伴关系，意在新形势下，加强互信和拓展务实合作。



黎怀忠重申，访问的成果非常务实。两国领导人特别关注破除瓶颈、拓展市场、加强经济、投资、基础设施、科技、创新和供应链连接的战略方向，并提出了非常具体的合作建议，肯定了将进一步扩大和深化国防安全支柱，确定经济、科技为新的支柱，并有切实的计划、方案和活动，加强教育培训合作等。

访问斯里兰卡期间，越共中央总书记、国家主席苏林在留言簿上签名。图自越通社



在世界局势动荡不安的背景下，苏林总书记、国家主席与印、斯两国领导人一致同意加强密切协调，在尊重国际法、联合国宪章的基础上相互支持，促进多边主义。



可以肯定，此次出访取得了全面成果，既具有长远的战略意义，又创造了合作中的实质性转变，有助于提升越南在南亚地区和国际舞台上的作用和地位，同时为越印、越斯关系开启了更深入、更有效、更全面的新发展阶段。



此次访问也是落实独立、自主、自强、和平、友好、合作与发展以及多样化、多边化对外关系的具体步骤，其中包括发展与传统友好国家关系、加强与亚太地区大国和重要伙伴关系的方针。



关于如何发挥访问成果，黎怀忠指出，访问期间，苏林总书记、国家主席就对落实所取得的成果作出了周密指导。各部委和地方需要深刻领会高层协议，以具体效果为衡量标准，以人民的切实利益为目标，积极推进合作。



我们还将与印度、斯里兰卡密切合作，推动落实高层协议和所签署的各项文件，同时主动破解合作中的瓶颈和障碍，在实效上创造明显转变。

越共中央总书记、国家主席苏林与印度总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克共同见证两国合作文件的交接。图自越通社



与印度合作的重点是经济连接、贸易、投资、战略基础设施发展、物流和供应链、科技、创新、文化、旅游等领域。与斯里兰卡的合作重点是基础设施、电信、高科技农业、水产业、绿色转型、旅游，特别是心灵旅游等领域。



凭借高度的政治决心以及各级各部门的密切配合，相信苏林总书记、国家主席此访的成果将得到落实，有助于推动越南与印度及斯里兰卡的关系日益走深走实，同时为地区和世界的和平、稳定与发展作出积极贡献。（完）