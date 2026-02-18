高棉族同胞织锦手工艺村发展遗产经济

静静依偎在雄伟的七山山脉脚下的安江省高棉族同胞的织锦手工艺村不仅是千年文化价值的保存地，而且正在崛起成为遗产经济发展的典范。

静静依偎在雄伟的七山山脉脚下的安江省高棉族同胞的织锦手工艺村不仅是千年文化价值的保存地，而且正在崛起成为遗产经济发展的典范。如今，保护传统手工艺已不再仅仅关乎怀旧故事，而且已成为祖国西南边疆地区发展社区旅游和建立可持续生计的战略。

民族灵魂汇聚于织机之上

织锦手工艺长期以来一直是安江省七山地区高棉族同胞生活中流淌的文化血脉。在安居乡文教高棉族织锦村妇女们的巧妙双手下，一根根自然染色的丝线编织出蕴含整个社区世界观和精神信仰的作品。

从传统织锦布料到文教高棉族织锦村的集体商标“高棉丝绸”（Silk Khmer）产品，是安江省高棉族同胞织锦手工艺村发展的一个战略性转折点。文教高棉织锦村的“纱笼”（xa-rong）产品被评为三星级一乡一品（OCOP）产品，并在2023年被承认为南部地区典型农村工业产品，这不仅肯定了其质量，更是助力文教高棉族织锦走向世界的“护照”。

文教织锦合作社主任内昂·橙司（Neáng Chanh Ty）表示，1998年，在澳大利亚CARE组织的支持下，安江省妇联实施了“振兴文教高棉织锦手工艺村”项目。2002年，该省成立了文教高棉织锦合作社，参与户数36个，社员63人。

文教织锦合作社主任内昂·橙司。图自越通社

特别是，2006年，“文教土锦丝绸”被科技部知识产权局授予集体商标注册证。一年后，文教织锦业被省人民委员会承认为传统小手工艺村。

内昂·橙司表示，文教高棉族织锦的特点是，布料上的图案设计都与当地居民的文化、信仰和日常生活紧密相连。织锦上的图像，如佛寺、花朵、叶子，乃至佛陀形象，全部采用纯手工制作，运用平织、交织、提花等非常考究、复杂的织造技术。每种技术都能根据设计图案，织出具有不同花纹和特性的布料。

目前，文教高棉族织锦手工艺村的产品不仅限于国内市场，更已进入日本、韩国、澳大利亚及东南亚邻国等主要市场，证明了本土价值在融合潮流中的强大生命力。

激发手工艺村旅游潜力

安居乡人民委员会主席阮维峰表示，文教高棉族织锦手工艺村不仅是古老文化价值的保存地，还正在发展成为当地重要的经济动力。保护和发扬传统手工艺具有双重作用，既能保存民族特色，又能为当地居民建立可持续生计。

文教高棉族织锦手工艺村的吸引力在于产品的独特性。通过实地体验和了解文化生活的活动，该手工艺村已成为吸引游客的“磁铁”，从而促进了仅属于文教高棉族织锦手工艺村的精巧手工艺品的消费。

为了将文教织锦手工艺村打造成安江省的特色旅游产品，安居乡人民委员会主席阮维峰表示，未来，当地将着手建设农化地图，规划超过1公顷的桑树种植、养蚕原料区，以服务于手工艺村，同时支持职业培训，提供500万至1亿越盾的优惠贷款，帮助各户家庭扩大生产规模。当地将主动与各厅局行业配合，加强对接、宣传，将文教高棉族织锦手工艺村品牌“高棉丝绸”的织锦产品市场拓展至国内外消费者和游客，并按照可持续发展的方向，推进与手工艺村相关的旅游线路建设和开发。（完）