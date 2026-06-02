高棉南宗佛教肩负保护高棉族同胞文化特色的使命

秉持“道法—民族—社会主义”的方针，近年来，高棉南宗佛教始终与政府同行，积极参与各项爱国竞赛运动。

在芹苴市，高棉南宗佛教继续彰显其在保持与弘扬高棉族同胞传统文化价值方面起着支柱作用。它不仅是神圣的精神家园，也是开展教育、保护文化遗产和增进民族大团结的重要平台。



宗教与高棉族同胞“骨肉相连”



芹苴市是多个少数民族同胞的共同家园，其中高棉族人口超过54.3万，占该市人口的14%以上，大多数高棉族人信仰高棉南宗佛教。



越南佛教教会芹苴市治事委员会主任陶如和尚强调：“在高棉族与高棉南宗佛教中，宗教与民族始终融为一体、密不可分，无论在战争还是和平岁月中，一直同甘共苦。”



越南佛教教会芹苴市治事委员会主任陶如和尚。图自越通社

在城市化进程的繁忙喧嚣中，高棉南宗佛教寺庙依然发挥着“文化地标”的作用，完整保留了独特的建筑艺术；同时，这里也是举办高棉族传统新年、亡人节和拜月节等传统节庆的场所，旨在保持与弘扬民族文化特色。



为继续发挥高棉南宗佛教的关键价值，芹苴市爱国僧尼团结协会代表表示，最优先事项是维持与提高宗教活动的质量，确保信仰活动与传统节庆紧扣良好的传统价值。

芹苴市高棉南宗佛教寺庙被精心装饰，为重要仪式做准备。图自越通社

这些贡献在高棉族聚居村寨中体现得尤为明显。各寺庙僧侣和管理委员会积极动员信众发展生产、自愿捐地修路，因此许多宗教场所已成为环境保护工作的典范。尤其是在慈悲济世精神的感召下，高棉南宗佛教近年来筹集数十亿越盾用于建设“大团结之家”、发放奖学金，并在新冠疫情期间与地方政府并肩抗疫。



芹苴市越南祖国阵线委员会将紧密贴近神职人员与信徒同胞的正当心愿与诉求，及时为他们排忧解难，为高棉语培训班提供支持，不断提升高棉族同胞的精神生活水平。



深刻认识到高棉南宗佛教在高棉族同胞生活中的中心地位，陶如和尚强调，未来一段时期的首要任务是提高僧侣的教育与培训质量，从而为当地和高棉族同胞培养与发展人力资源，巩固教会与高棉南宗佛教之间的密切关系。（完）