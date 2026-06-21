高平省采取措施提升附加值 实现旅游业可持续发展

近年来，借助社交媒体的传播，高平省的形象得到了广泛推广。为推动旅游业朝着可持续、专业化方向发展，高平省正在积极出台多项措施。

近年来，借助社交媒体的传播，高平省的形象得到了广泛推广。这不仅让高平的知名度不断提升，也在一定程度上给当地旅游从业者带来了新的压力。为推动旅游业朝着可持续、专业化方向发展，高平省正在积极出台多项措施。

Phố đi bộ Kim Đồng (phường Thục Phán, Cao Bằng) thu hút khách du lịch. Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN



只需在抖音（TikTok）、脸书（Facebook）、照片墙（Instagram）等社交平台上输入“高平旅游”这一关键词，便会出现大量相关视频，诸如“高平两天一夜体验之旅”、“高平自由行低成本攻略”、“两箱油玩转高平”等吸引眼球的标题层出不穷。简短而生动的内容，使山水秀丽的高平逐渐成为热衷“疗愈旅行”的游客打卡体验和探索民族文化的热门目的地。

许多游客喜爱高平不仅因为旅游消费相对较低，更因为这里拥有深厚的文化底蕴和众多优美的自然景观。合理的价格是高平旅游的重要竞争优势。然而，随着个人游、疗愈游以及小团体旅游日益流行，越来越多年轻游客来到高平，希望放慢生活节奏、放松身心，花更多时间拍照打卡、体验高山地区少数民族的生活与文化，因此整体停留时间和人均消费水平仍有较大提升空间。

不少游客认为，高平省应加大对夜间经济的投入力度，发展更多步行街、艺术空间、文化演艺活动、沉浸式实景体验项目以及高品质娱乐综合体，拓展文化互动空间，推出更多符合年轻人需求的新型服务。

旅游业还应进一步发挥美食文化的吸引力，将餐饮打造成为提升游客消费的重要增长点。除了已经广为人知的大众特色美食外，高平还需要建设更多专业化餐饮空间，推出与当地文化和历史故事相结合的特色美食体验项目。

此外，高平旅游业还应更好地运用社交媒体的传播力量，通过短视频、打卡照片和真实旅行故事持续推广高平形象，把网络宣传转化为开发符合新旅游趋势产品的动力。

黎海和还表示，板约瀑布旅游区以及中心城区应积极发展夜间经济，同时提前做好资源准备，建设边境商业街区和购物中心，并试点开展外币支付服务。

2026年前5个月，高平旅游业呈现积极发展态势。全省接待游客近130万人次，旅游收入达14.28万亿越盾，住宿设施平均入住率约为53%。（完）