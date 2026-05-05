高原文化“留住”游客脚步

来到“咖啡之都”的游客不仅止于单纯参观，还可以沉浸在生动的体验空间中。

假期期间，得乐省博物馆围绕“汇聚”主题举办了一系列活动。在此，游客和民众有机会欣赏题为“咖啡文化-高原回响”的艺术表演，以及天琴弹唱、杯舞等节目。

博物馆还举行舞龙舞狮活动以及“越南各民族本色”摄影展，开展各类体验活动，如制作土锦手工艺品、艺术创作、参与民间游戏以及制作京族、岱依族、泰族民间小吃，体验埃地族传统服饰等。

得乐博物馆举行书法书写赠送活动。图自越通社

埃亚佩（Ea Phê）乡是23个民族聚居地，今年假期，乡人民委员会组织了首届民族文化节。文化节活动十分丰富，包括复原岱依族同胞的“月母”节、文艺汇演、露营比赛、传统体育比赛、民间游戏、集市和美食空间、一乡一品产品（OCOP）展示等，吸引了众多民众和游客前来参加。

除了热闹非凡的活动外，许多游客选择前往生态旅游区、社区旅游村参观体验。其中，位于邦美蜀市中心的阿科东（Ako Dhông）村是一个“留住”游客脚步的目的地。在这里，游客可以了解埃地族人民的生活、土锦纺织业，欣赏西原音乐和品尝当地美食，同时在传统长屋空间里喝咖啡。

在得乐博物馆举行的土锦手工艺制作体验活动。图自越通社

来自文莱的外国游客哈里兹（Hariz）表示，通过在得乐省的体验，他对西原文化、各民族服饰、咖啡生产加工过程以及在当地空间里品尝咖啡印象深刻。他希望进一步了解省内各咖啡种植区的咖啡文化。

通过亲近的体验活动来“焕新”文化价值，展示了得乐省旅游业的正确方向，让文化真正“触动”了每名游客的心。（完）